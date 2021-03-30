‘Avokado Tadında Şiirler’ çıktı!

Haber: Aysun Beykoz

Babası 4 yıldır Suriye’nin İdlib kentinde görev yapan asker çocuğu 10 yaşındaki Reyhan Deniz Kara, babasına duyduğu özlemi yazarak anlatmaya başladı. 50. Yıl İzzet Baysal İlkokulu 5. sınıf öğrencisi Reyhan Deniz Kara, her satırı naif bir anlatıma sahip özlem dolu cümlelerini ‘Avokado Tadında Şiirler’ kitabıyla taçlandırdı. Minik Reyhan’ın yazdığı Avokado Tadında Şiirler kısa sürede büyük ilgi çekti. Küçük şairin kitabı Bolu’daki kitapçıların raflarında da yer almaya başlarken birçok sanal kitap mağazasında da satışa sunuldu.

“YAZMAYA DEVAM EDECEĞİM”

Avokado Tadında Şiirler kitabının minik şairi Rehan, kitabıyla ilgili açıklamasında, “Kitap okumayı çok seviyorum. Zaten her şey bununla başladı. Kitapların büyüsüne kapıldığımda, duygu ve düşüncelerimi de yazarak anlatabileceğimi fark ettim. Bazen şiir bazen öyküler yazmaya başladım ve yazdıkça mutlu olduğumu anladım. Hatta üzüldüğümde bile yazmanın üzüntülerime iyi geldiğini artık biliyorum. Bildiğim bir şey daha var; bundan sonra yazmaya devam edeceğim” dedi.

Güncelleme Tarihi: 30 Mart 2021, 15:59