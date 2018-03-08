HABER:Aysun Beykoz

Avrupa Nükleer Araştırmalar Merkezi (CERN) yetkilisi Başoğlu Kablo ve Profili ziyaret etti. CERN Store Ürün Müdürü Bay Stefano Genisio ve TOOB CERN Türkiye Temsilcisi Hakan Kızıltoprak Başaoğlu Kablo ve Profil Yönetim Kurulu Başkanı Halil İbrahim Başoğlu’ndan inceleme sonrası bilgi aldılar. Edinilen bilgiye göre, CERN Yetkilisi ve Türkiye Temsilcisi hakan Kızıltoprak, Başaoğlu Kablo ve Profil ile ortak çalışmayı hedefledikleri ve çalışmalara başlamak üzere Bolu Merkez Başoğlu Kablo ve Profil Fabrikasını gezerek çalışma öncesi bilgi aldıkları yönünde. Kabloda öncü firma olan Başoğlu Kablo ve Profil ile anlaşma yapmasıyla halinde, dünyanın en önemli firmalarından CERN ile ortak çalışmalara kısa sürede başlaması bekleniyor.