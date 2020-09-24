Avrupa Spor Haftası başladı

Haber: N. Halid Altundal

Sporun tabana yayılması, hareket bilincinin her yaştan ve her statüden bireyin günlük rutini haline getirilmesi ve bu alanda bilincin arttırılması amacıyla kutlanan Avrupa Spor Haftası, 81 ilde eş zamanlı düzenlenen etkinliklerle Bolu’da da başladı. Karaçayır Atletizm Pisti’nde düzenlenen etkinliğe Bolu Valisi Ahmet Ümit, Gençlik ve Spor İl Müdürü Şerafettin Çilkara, İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Sarıcı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bekir Koçyiğit, sporcular ve vatandaşlar katıldı.

Saygı Duruşu’nda bulunulması ve İstiklâl Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda ilimizi bisiklet, karate, muaythai, okçuluk, taekwondo ve kickboks spor branşlarında temsil eden sporcular kendi branşlarıyla ilgili gösteriler yaptılar.

“KAZANDIĞINIZ MADALYA VE DERECELERLE BİZLERİ GURURLANDIRIYORSUNUZ “

Sporcularla bir araya gelerek sohbet eden Vali Ahmet Ümit, “Kiminiz ilimizi, bölgemizde ve ülkemizde, kiminiz de ülkemizi Avrupa ve Dünya şampiyonalarında başarıyla temsil ediyor. Kazandığınız madalya ve derecelerle bizleri onurlandırıyor ve gururlandırıyorsunuz. Âziz milletimiz adına sizleri tebrik ediyor, ilimizi ve ülkemizi temsil ettiğiniz müsabakalarda ve spor hayatınızda başarılar diliyorum” dedi.

“ÇOCUKLARIMIZI SPORA TEŞVİK ETMELİYİZ”

Sporcuların aileleriyle de bir araya gelen Vali Ümit, “Çağın en büyük problemi stres, stresin en büyük çaresi spordur. Onun için çocuklarımızı spora teşvik etmeliyiz. Bolu fevkalade pistler, sahalar ve salonlarla oldukça iyi imkânlara sahiptir. Bu imkânlar her ilde yok. Her sporun bir yaşı vardır. Küçük yaşlarda çocuklarımız spora başlarsa kabiliyetleri gelişir ve ileride zevkle bu işi yaparlar. Yoksa insan vücudunun belirli bir dönemden sonra spor için elverişli olması zorlaştığından çocuklarımız büyüdüğünde hem spor yapmakta zorlanır hem de spordan zevk almaz olurlar. Onun için çocuğunuzu yaşına ve kabiliyetine uygun bir spor branşına yönlendirmeniz lazım. Sizler bu işe bir yerden başlamışsınız ve çocuklarınıza sporu sevdirmişsiniz. Sizleri bu konuda tebrik ediyorum” diye konuştu.

“KORONAVİRÜSÜ YOK ETMEMİZ İÇİN HEP BERABER SEFERBER OLMALIYIZ”

Sporcuların ailelerine koronavirüs tedbirleri hakkında uyarılarda bulunan Vali Ümit, “Bildiğiniz gibi 7 aydır ülkemiz genelinde ve ilimizde de devam eden bir koronavirüs illeti var. Bu illet yüzünden okullarımızı tam kapasite açamadık. Kısacası kontrollü bir sosyal hayat yürütüyoruz. Bu illeti yok edebilmemiz için hep beraber seferber olmamız ve mücadeleye sahip çıkmamız gerekiyor. En küçükten en büyüğümüze, hayatın her alanında maske kullanmaya, sosyal mesafeye ve hijyene dikkat etmeliyiz. İl dışından gelen misafirlerle temas kurmamalıyız. Alınan tüm tedbirlere hem uyarak hem de uyararak katkılarınızı bekliyoruz. Hepinize pandemi kurallarına gösterdiğiniz duyarlılıklardan dolayı teşekkür ediyor, sağlık ve afiyetler diliyorum” ifadelerini kullandı.

Avrupa Spor Haftası kutlamaları, 23-30 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek çeşitli etkinliklerle devam edecek.