Avrupa yolcusu Suriyelilere ücretsiz otobüs

Haber: Volkan Yılmaz

Suriye rejim güçlerinin İdlib’deki Türk askerlerine yönelik hava saldırısının ardından Türkiye, AB’ye gitmek isteyen mültecileri durdurmama kararı aldı. Kararın ardından çok sayıda mülteci Türkiye’den ayrılmak için sınıra yönelirken, Bolu Belediyesi de Avrupa’ya gitmek isteyen mülteciler için otobüs kaldırma kararı aldı. Hain saldırının ardından bir açıklama yapan ve Türk milletine baş sağlığı dileyen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, “Dün gece Suriye’de muhtemelen rejim güçleri tarafından kahraman Türk askerimize yönelik ağır bir saldırı gerçekleştirildi. Ben şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet diliyorum, yaralılarımızın da bir an önce şifa bulmalarını temenni ediyorum” dedi.

“Sayı ne kadar olursa olsun nakillerini gerçekleştireceğiz”

Özcan sözlerinin devamında, tüm Türkiye’nin yüreğini yakan acı haberin ardından acil güvenlik toplantısında alınan karara değinerek, “Bu hain saldırıdan sonra hükümetimiz sınır kapılarının mülteciler için açıldığını duyurdu. Biz de arkadaşlarımızla çalıştık. Bolu’daki mültecilerin sınır şehri Edirne’ye ulaşabilmeleri için ücretsiz otobüsler kaldırma karar verdik. Edirne’ye gitmek isteyen mülteciler muhtarlıklara ve Bolu Belediyesi’ne bizzat başvurabilirler. Sayı ne kadar olursa olsun biz buradan Edirne’ye nakillerini gerçekleştirmeye hazırız.” ifadelerini kullandı.