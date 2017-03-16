HABER: FARUK ÇİDEM

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ruhsar Demirel, Bolu’da partilileriyle kahvaltıda bir araya geldi. Kahvaltı sonrasında açıklamalarda bulunan Demirel, Hollanda’da bakanlara karşı yapılanları şiddetle kınadıklarını belirterek, “O gün orada bacağından ısırılan, itilip kakılan pek çok Türk kökenli vatandaşımız da var, sayın bakanlara yapılan hareket de var. Bunların hepsi Türkiye Cumhuriyeti devletine yapılmıştır. Milliyetçi hareket partisi olarak şahıs parti bazında değil, bütüncül olarak bakıyoruz. Türk milletine yapılan böyle bir şeyi şiddetle kınıyoruz ama onunla bağlantılı olarak Genel Başkanımızın ifade ettiği gibi, Türkiye’de bir sistem değişikliği oluyor ama Avrupa’da bir rejim değişikliği olur mu ona bakacağız. Oradaki monarkların bu konulardaki duyarsızlıkları nasıl bir yansıma yapacak” şeklinde konuştu.

“Avrupa’da Türkiye’den gitmiş yüzden fazla milletvekili var”

Hollanda seçimlerini ve yakında başka ülkelerde olacak seçimleri takip ettiklerini ifade eden Ruhsar Demirel, “Türkiye’den gidenler 1960 itibariyle neredeyse 4’üncü kuşak orada yaşıyor. Onlar o toplumun ekonomisinde, siyasetinde, her yerinde varlar. Yüzden fazla Türkiye’den gitmiş milletvekili var Avrupa’da. Dolayısıyla bütün bunlar Avrupa’nın hala Türk’e ve müslümana bakışı için hiç tasvip edilmeyecek hareketler. Türkiye’ye ve herhangi bir Türk vatandaşına yapılmış hiçbir şeyi kabul etmeyiz. Türkiye’deki yalnızca bir sistem değişikliğidir ama bunun Avrupa’ya yansıması ne olur hep beraber göreceğiz” dedi.

“Cumhuriyet çıkarken Çarlık yıkılmıştı”

Demirel, “Avrupa’nın hasta adam dediği Osmanlı’nın içinden Cumhuriyet çıkarken Çarlık yıkılmıştı. Bakalım sefer monarklar ne yapacak hep beraber göreceğiz” diyerek şunları söyledi:

“Nasip olursa iki gün sonra Çanakkale zaferimizi tekrar kutlayacağız ve şehitlerimizi anacağız. Onlar Türkiye’nin hayrına, Türk milletinin bütünlüğüne, devletin devamlılığına olan her durumda zaten olumsuz yaftalamalar yapıyorlar. O dönemde Osmanlı içinden cumhuriyeti çıkarırken Çarlık’ı yıkmıştı bu sefer bakalım monarklar ne yapacaklar göreceğiz hep beraber. Rahatsızlıkları bile Türkiye’deki bazı kararsız kesimlerin karar vermesine vesile olur diye umuyorum. Çünkü güçlü bir Türkiye’yi çok da arzu etmediklerini değil yıllar yüzyıllardır hepimiz biliyoruz. Ama 15 Temmuz felaketi Türkiye’de milletin biraz daha olayları net görmesine, birleşmesine, uzlaşmasına ve millet adına yapılan işleri takdir etmesine vesile olmuştur. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi de zaten Türkiye’nin güçlü bir yürütme erkiyle beraber tekrar yönetim sisteminin dizayn edilmesi sonucunu getirecektir. Bundan rahatsız olanların niye olacağı, olmaya devam edeceği de aşikardır. Biz rahatsız olmuyoruz, onların rahatsızlığı onları ilgilendirir. Ama bir rejim değişikliği olur mu hep beraber göreceğiz.”