Haber: Kasım ŞAHİN

Olay Gündem Gazetesi olarak aylar önce Bolu Barosu’na kayıtlı kadın avukat Ayşe Albayrak’nın, müvekkillerinin kazandığı parayı zimmetine geçirdiğine dair 7 yıl hapis cezasına çarptırıldığı ve Ankara İstinaf mahkemesinin vereceği karar sonrası, mesleğinden ihraç edileceği ve hapis cezası alacağı haberini o günlerde yazı işleri müdürlüğü yapan Kasım Şahin tarafından haberleştirilmişti. Bu haber halkın haber alma özgürlüğü çerçevesinde yapılmış ve hiçbir yalan üzerine kurgu yapılarak haber servis edilmemişti.

Ne var ki uzun yıllardır Bolu Barosundan görev yapan kadın avukat Ayşe Albayrak, sanki üzerine bir suç atılmış gibi, yaptığımız haberi yalanma çabası içerisine girerek Bolu Cumhuriyet Savcılığına bir dilekçe vererek; “Adli yargıyı etkilemeye teşebbüs ve yalan haber” suçlamasıyla Kasım Şahin hakkında davacı olmuştu. Konu hakkında araştırma ve inceleme yapan Bolu Cumhuriyet Savcılığı, yasalar çerçevesinde, Şahin hakkında; “Kovuşturmaya yer olmadığına dair karar” vererek, kadın avukat Ayşe Albayrak’a gereken cevabı vermiş oldu.

Kovuşturmaya yer olmadığına dair karar da şu görüşlere yer verilmiştir; “Dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda, TCK’nın 288. Maddesinde düzenlenen, “Adli yargılamayı etkilemeyi teşebbüs” suçunun özel kastla işlenebilen bir suç olduğu, haberi yayınlayan şüphelinin bu suçu işlemeye yönelik herhangi bir kastının dosya kapsamında tespit edilmediği, bu nedenle söz konusu bu suçun unsurlarının oluşmadığı anlaşılmıştır. Olay hakkında KAMU ADINA KOVUŞTURMA YAPILMASINA YER OLMADIĞINA” kararını verdi.

Kadın avukat Albay’ın, kesin kararının Ankara İstinaf Mahkemesinin vereceği karar sonrası belirleneceği ve Bolu Barosunda A.A.’yı disiplin kurulana sevk edilip edilmeyeceği kesinlik kazanacak.