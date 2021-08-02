Avukat Özcan, Büyüksu’ya sahip çıktı

Haber: Yasin Bilgi

Geçtiğimiz günlerde Yenigeçitveren köyü sınırları içerisinde bulunan Büyüksu’yun bir kolu olan dereye çevredeki işletmelerin atık sularını bırakması üzerine oluşan kirlilik hakkında yaptığımız haber ilimizde büyük yankı yarattı. Haberimiz altına yapılan yüzlerce yorumda Valiliğin ve Çevre İl Müdürlüğünün duyarlı olması istenirken, çevre dostu olarak da bilinen Bolu Barosu Avukatlarından Ahmet Dündar Özcan’da sessiz kalmayarak Bolu Valiliği Çevre Sağlık Müdürlüğüne bir dilekçe yazarak, şu görüşlere yer verdi.

“Çatakören Köyünde evi ve arazileri olan, halen Bolu merkezde ikamet eden bir kişiyim. Büyüksu deresi,köyümüzün bitişiğinden geçmektedir.On yıl öncesine kadar tertemiz akan ve herkesin balık tuttuğu, hayvanlarını, tarlalarını ve meyvelerinisuladığı, kenarında piknik yapılan bir dere iken, uzun zamandan bu yana siyah, kirli ve son derecede pis koku akmaktadır. Hayvanlar bile bu suyu içmemektedir. Hiçbir şekilde sulamaya uygun değildir-insanlar ve tüm canlar olumsuz etkilenmektedir.(Bolu Gündem Gazetesinde bu günkü sayısında gündeme getirilmiştir.) Ancak Büyüksu kenarındaki köylüler bu kirli su ile tarlalarını sulamakta, elde ettikleri mahsulleri pazarda satmaktadırlar. Bu da insan sağlığı için son derecede zararlıdır. Berk Köyünden itibaren Çatakören Köyüne kadar olan kısımdaki tüm tesis ve fabrikalardan bazıları gündüzleri arıtma tesisini çalıştırmakta, ancak geceleri hiçbir arıtma tesisi çalışmamaktadır. Bu nedenle arıtma tesisi olanların gece ve gündüz arıtma tesislerinin çalıştırılması, olmayanların ise verilecek süre içinde arıtma tesislerini yaptırmaları, insan ve tüm canlıların yaşam hakları yönünden gereklidir. Ülkemizde ve dünyada su sıkıntısı had safhada iken, daha önce pırıl pırıl akan mevcut dere ve akarsularımızın kullanılamayacak şekilde kirletilmesini, doğaya karşı işlenmiş bir cinayet olarak görmekteyim. Bu konuda muhtarlık tarafından daha önce verilen dilekçeden bir sonuç alınamamıştır. Arz ettiğimnedenlerle, durumun acilen incelenerek çözüm bulunmasını, gereğinin yapılması için ilgililere emirlerinizi arz ve talep ederim.”

Güncelleme Tarihi: 02 Ağustos 2021, 10:11