HABER:Ceylan Beykoz

Bolu Gölyüzü Mahallesinde doğan, 60 yıl evvel avukatlık mesleğine başlayan İsmail Özersin 83 yaşındaydı. Yıllarca TFF Hukuk Kurulu üyeliği ve başkanlığı yapan İsmail Özersin evli ve 2 erkek evlat sahibiydi. Bundan 9 ay önce daha evvel Ankaragücü Başkanlığı yapan Serdar Özersin ve torununu trafik kazasında kaybeden İsmail Özersin, Başkent Üniversitesi Hastanesinde tedavi görüyordu. Diğer oğlu Kadir Özersin Ankara’da serbest çalışmakta. Cenazesi Cuma günü Kocatepe Camisinde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası, Cebeci Asri Mezarlığına defnedilecek. Olay Gündem Gazetesi olarak İsmail Özersin’e Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine sabırlar diliyoruz.