Haber: Kasım ŞAHİN

Buna göre Avukat Sözlü danışma 275 TL. , yazılı danışma ise 550 TL. Dilekçe yazım ücreti 400 TL. olarak belirlenirken Asliye Hukuk ve Asliye Ceza Mahkemeleri en düşük ücreti 1.980 TL. Ağır Ceza ücreti ise 3.960 TL.

Danışman Avukat bulundurma mecburiyeti olan Anonim Şirketler ise en düşük 1.650 TL. ödeyecek. Avukatlar mevzuat gereği bu ücretlerin altında bir ücret alamıyor. Zorunluluk halinde ücretsiz iş almaları halinde ise Baro’ya yazılı bilgi vermeleri gerekiyor.