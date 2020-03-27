Avukatından isteği şok etti

Haber: C. Kutay Aykan

Yaklaşık bir yıl önce Bolu’nun Mudurnu ilçesinde yapılan operasyonda 231 gram esrar ve 23 kök Hint Keneviriyle yakalanan 2’si tutuklu 5 kişi hakkında Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi kararını açıkladı.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 kişiden 2’si tutuklanmıştı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Mudurnu ilçe merkezinde uyuşturucu madde yetiştirildiği ve satıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, ilçede esnaflık ve çiftçilik yaptıkları belirlenen şüpheli Mustafa Tutar, Mustafa Eryılmaz, Hüseyin Tuncer, İzzet Dinç ve eşi Hatice Dinç’in işyeri ve evlerine eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

Operasyonda, 231 gram esrar ve 23 kök Hint keneviri ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından Bolu Adliyesine sevk edildi. Savcılık sorguları tamamlanan şüphelilerden Mustafa Eryılmaz ile Hüseyin Tuncer çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmış, Mustafa Tutal, İzzet Dinç ile eşi Hatice Dinç adli kontrol şartıyla salıverilmişti.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen dava sonuçlandı. Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Hüseyin Tuncer’e 8 yıl 4 ay ve 16 bin 660 TL adli para cezası, Mustafa Eryılmaz’a da 8 yıl 4 ay hapis ve 16 bin 660 TL adli para cezası, tutuksuz sanık İzzet Dinç’e, kullanım dışında Hint Keneviri ekmekten 3 yıl 4 ay hapis ve 8 bin 330 TL adli para cezası, diğer tutuksuz sanıklar Hatice Dinç ile Mustafa Tutal hakkında beraat kararı verdi. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların yurt dışına çıkma yasağıyla birlikte tahliyelerine karar verdi.

Tutuklu bulundukları cezaevinden SEGBİS sistemiyle duruşmaya katılan ve tahliye kararını duyan Mustafa Eryılmaz, avukatı Sinan Barut’a seslenerek; “Sinan bey, tahliye kararına çok sevindim. Ama, sizden bir ricam var. Malum biliyorsunuz ülkemizde corana virüs vakası var. Ailemin ve eşimin beni almaları için cezaevine gelmesini istemiyorum. Orlara virüsün buluşmasını istemiyorum. Eşime söyleyin ben kendimi izole ederek, eve geleceğim. Merak etmesinler” talebi, hem mahkeme heyetini ve hem de katılan avukatları şok etti. Eryılmaz’ın avukatı Sinan Barut, “Müvekkilimim bu davranışı herkese örnek olması gerekir. Cezaevindeyken bile bilinçli bir insan olmasından dolayı kendisini kutluyorum” dedi.