Haber: Semih Baykal

Türkiye genelinde olduğu gibi Bolu’da da 5 Nisan Avukatlar gününü Anıt Park’ta Bolu Barosu tarafından düzenlenen etkinlikle kutladı. Bolu Barosu’na kayıtlı avukatların katıldığı tören ilk olarak Başkan Avukat Ferit Atalay’ın Ata’nın huzuruna çelenk koymasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla devam eden programda Başkan Avukat Ferit Atalay günün anlama ve önemini belirten bir konuşma yaptı. Atalay konuşmasında şunları söyledi; “Bizler hak arayan insanlar arasında hiçbir ayrım yapmaksızın onların yasa önündeki savunucularıyız. Bizler kimseden emir ve talimat almadığımız gibi savunduğumuz kişi de değiliz. Bizler yargının asli ve kurucu unsuruyuz. Adil- Bağımsız yargılama etkin yargılama sonucu adalet ve erişim ancak avukatın varlığı ile mümkündür. Bizler soru soran, sorgulayan, eleştiren ve gerçeğin ortaya çıkması için dünyayı durmaksızın didikleyen bir mesleğin temsilcisiyiz.”

“AVUKATLARIN SESİNİN KISILMASI VATANDAŞIN KARANLIĞA MAHKUM EDİLMESİNDİR”

Açıklamasının devamında Atalay; “Avukatsız, avukatın susturulduğu yok sayıldığı yargılamalar sahte bir adalet gösterisinden başka anlam taşımaz. Avukatların sesinin kısılması vatandaşın karanlığa mahkum edilmesindir. Bu nedenledir ki adalet için yargı için hak arayan herkesin yanındayız. Bizler aynı zamanda bağımsız yargının ve yargıda görev alan herkesin teminatıyız. Demokratik, Laik Hukuk Devletinin en büyük güvenceleri Cumhuriyet kazanımlarının içtenlikle sahiplenen bir mesleğin mensupları olmakla gurur duyuyoruz. Avukat fırtınalı anlarda herkesin sığındığı dingin bir limandır. İyi ki savunma var. İyi ki varsınız. Hepinizin bu özel gününü içtenlikle kutlarım”dedi.