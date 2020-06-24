Avukatlar haklarını aradı

Haber: N. Halid Altundal

Hükümetin gündeminde olan Avukatlık Yasasında değişiklikler yapılması öngören yasa tasarısına tepkiler çığ gibi büyürken ülkemizin dört bir yanından baro başkanları ve avukatlar söz konusu yasa düzenlemesine karşı harekete geçti. Ankara’ya yürüyüş başlatan avukatlara birçok ilden olduğu gibi Bolu’dan da destek geldi. Geçtiğimiz günlerde Ankara’ya ulaşan avukatlar, il girişinde polis müdahalesi ile karşılaştı.

AVUKATLAR ANKARA’YA ALINMADI

Yüzlerce avukat Ankara girişinde oluşturulan güvenlik noktasında polis tarafından engellendi. Yaşanan tartışmalarda polis zaman zaman avukatlara sert müdahalelerde bulunurken Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu’nun 15 baro başkanı ile Anıtkabir’e çıkması bardağı taşırdı. Feyzioğlu’na tepki gösteren avukatlar Ankara girişinde beklemeye koyuldular.

FEYZİOĞLU’NUN ALANA GİRİŞİ ENGELLENDİ

Avukatların beklediği alanda akşam saatlerinde de polisin yer yer yaptığı müdahaleye tepkiler büyürken ertesi gün TBB Başkanı Metin Feyzioğlu alana gelip avukatlara geçmiş olsun dileklerini iletmek istedi. Feyzioğlu’nun alana geldiğini gören birçok baro başkanı ve avukatlar kol kola girerek Feyzioğlu’nun alana girişini engelledi. TBB Başkanı, kendisine yöneltilen sert eleştirilerin ardından alandan ayrıldı.

YÜRÜYÜŞE İZİN ÇIKTI

Polis tarafından ablukaya alınan avukatların bekleyişi sürerken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile yapılan müzakereler sonuç verdi ve Savunma Yürüyüşünün devam etmesine izin verildi. Polis barikatlarının kaldırılmasının ardından yüzlerce avukat 200 metrelik sembolik bir yürüyüş gerçekleştirdi. Grup daha sonra Anıtkabir’e giderek Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü manevi huzuruna çıktı.

BOLU BAROSU AVUKATLARINDAN DESTEK

Öte yandan avukat ve baro başkanlarının Ankara’daki mücadelesinin sürdüğü sıralarda Bolu Barosu’na bağlı avukatlar da Bolu Adalet Sarayı önünde bir araya gelerek bir destek açıklaması yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Savunma yürüyüşünün amacı en başından beri çoklu baro ve nispi temsil gibi savunmayı ve savunmanı etkisizleştiren yasa tasarısının bir daha gündeme gelmemek üzere kaldırılmasını sağlamaktadır. Bu haklı, meşru, barışçıl yürüyüşe yapılan hukuksuz, saygısız, akıl almaz engelleme; baroları birbirine düşürmeye, birliğini bozmaya yönelen zihniyet tarafından Türkiye’de hukuk devletinin getirildiği noktayı apaçık gözler önüne sermiştir. Başkanlarımız 24 saati aşkın şekilde yağmur altında temel ihtiyaçlarını dahi karşılamalarına izin verilmeksizin fiili gözaltına maruz kalmışlardır. Bu süreçte baro başkanlarımıza karşı yapılan kötü muamele ve haksız eylemleri şiddetle kınıyoruz. Baroları sindirip etkisizleştirmeyi amaçlayan bu düzenleme, FETÖ’nün eski bir ‘projesinin’ izlerini taşımaktadır. O dönemin ruhunun karanlık bir tezahürü olan ve tarihin çöplüğünde kalması gereken bu projenin yeniden gündeme getirilmesi düşündürücü ve endişe vericidir. Bu düzenleme, bir yandan ‘paralel’ baroların kurulmasına yol açabilecek, diğer yandan savunmayı ve savunmanlığı, avukatlık mesleğinin düzen ve disiplinini, meslek ilkelerini etkisiz ve işlevsiz kılarak büyük bir kaosa yol açacaktır.

Yargı deneme yanılma yolu ile geliştirilebilecek bir erk değildir. Yargının, özellikle savunmanın yapısı ve düzeni ile oynamanın vahim sonuçları yakın geçmişte hafızalarda canlıdır. Maalesef halen daha ders alınmamıştır. Hangi setler çekilirse çekilsin; suların hukuk devletine akışını engellemek mümkün değildir. İktidarlar geçici, hukuk devleti ideali ve ilkesi kalıcıdır. Ulu Önder’in dediği gibi; “Herhalde dünyada bir hak vardır ve hak kuvvetin üstündedir.”