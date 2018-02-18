Haber: Aysun Beykoz

Atatürkçü Düşünce Derneği Bolu Şube Başkanı Celal Arslan, yaptığı yazılı açıklama şunları söyledi; “Demokrasinin temelinde insana saygı ve hukukun üstünlüğü yatar. Kimse hukukun üstünde değildir. Hukuk devleti de, yönetilenlere en güçlü, en etkin ve en kapsamlı biçimde hukuksal güvenceyi sağlayan, tüm devlet organlarının eylem ve işlemlerinin hukuka uygunluğunun denetlendiği, adalete güvenin tam olduğu devlet demektir. Devletinin 3 temel erki vardır: -Yasama organı ( Meclis). Hukuka bağlı olmalıdır -Yürütme organı ( Hükümet ). Hukuka bağlı olmalıdır. -Yargı ( Yargıç, Savcı, Savunman-Avukat) Bağımsız ve hukuka bağlı olmalıdır. Yargı bağımsızlığı, yargı mensuplarına verilmiş bir imtiyaz değildir. Yargı bağımsızlığı, bireyin doğru ve adil yargılanma hakkının teminatıdır. Hukuk devletinde hiçbir organ, yürütme erkini elinde tutan hükümet üyeleri dâhil, hiç bir biçimde yargı temsilcilerini etkileyecek beyan ve davranışlarda bulunamaz. Toplumda adalet duygusunun oluşmasını ve korunmasını sağlayacak bağımsız yargı, aynı zamanda çağın yönetim biçimi olan demokrasinin de olmazsa olmaz koşuludur.”

“GÜÇLÜ BİR BARO GÜÇLÜ BİR BAROLAR BİRLİĞİ İLE MÜMKÜNDÜR”

Açıklamasının devamında Arslan; “Yargı bağımsızlığı, yargıç güvencesinin yanında Sav (Savcı) ve Savunmanın da (Avukatlarında) bağımsızlığını gerekli kılar. Yargının kurucu unsurlarından bir tanesi olan savunmanın/avukatların bağımsızlığının güvencesi ise, bağımsız meslek örgütleri olan BAROLARDIR. Kamu kurumu niteliğindeki BAROLAR ile ilgili düzenleme de Anayasanın 135. Maddesinde yer almaktadır. Anayasal kurumdur. Öte yandan, güçlü avukat ancak güçlü bir baro varsa vardır. Çağdaş ve demokratik ülkelerde barolar; savunma hakkının, hak arama özgürlüğünün, demokrasinin, hukuk devletinin, genel hukuk ilkelerinin etkin biçimde uygulanmasının en büyük güvencesidir. Baroların bir araya gelerek oluşturdukları birlik (Türkiye Barolar Birliği) de, Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu’nun 04.05.2001 tarih ve 2001/315-420 sayılı kararında da ifade ettiği gibi; “yargılama faaliyetinin savunma ayağını oluşturan avukatların üst meslek kuruluşudur”. Bu anlamda, güçlü avukat güçlü bir baro, güçlü bir baro ise güçlü bir barolar birliği ile mümkündür” diye konuştu.

“TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ’NİN YIPRATILMASINA İZİN VERİLEMEZ”

Türkiye Barolar Birliğinin yıpratılması izin verilemeyeceğini söyleyen Arslan; “-Türkiye Barolar Birliği, tüm avukatların birliğini sağlayan ve savunmayı güçlendiren, sorunların hallinde en etkin bir üst meslek kuruluşu olarak benimsenmelidir. -Türkiye Barolar Birliği’nin yıpratılmasına izin verilemez. -Türkiye Barolar Birliği’nin ve baroların susturulmaya çalışılması, avukatların susturulmaya çalışılması anlamına gelecektir. Savunmanın sustuğu bir ülkede bağımsız yargıdan da, hukuk devletinden de, hak arama özgürlüğünden de bahsedilemez. -Anlaşılan iktidar demokrasinin temel değerlerinden olan bağımsız yargının olmazsa olmazı avukatların, özgür ve bağımsız mesleki örgütlerinin yapılarını, Türkiye Barolar Birliği’nin ismindeki “Türkiye” sözcüğünün kaldırılması gerektiği yolundaki Cumhurbaşkanı’nın dayatması ile tartışmaya açarak; bölünmelerini sağlayacak, güçsüzleştirecek ve iktidara bağlı hareket eden yeni yapıların ortaya çıkmasının önünü açacak düzenleme hazırlıkları içinde” şeklinde ifade etti.

“TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ İLE BİRLİKTE MÜCADELEYE HAZIRIZ”

Son olarak Arslan; “Birilerinin siyasi hırsı uğruna, ne Türkiye Barolar Birliği’nin ismindeki “Türkiye” sözcüğünün kaldırılmasına, ne de avukatların bağımsızlığının ortadan kaldırılmasına izin verilmeyeceğini, bu süreçte Barolar ve Türkiye Barolar Birliği ile birlikte mücadeleye hazır olduğumuzu kamuoyu ile paylaşıyoruz” dedi.