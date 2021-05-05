Avukatlara aşı önceliği

 40 yaş ve üzeri avukatlar aşı olmaya başlıyor. Türkiye Barolar Birliği, 40 yaş ve üzeri avukatların aşı takvimine dâhil edildiğini duyurdu.

Avukatlara aşı önceliği


Haber: Ceylan Beykoz

Yeni tip koronavirüsle (COVID-19) mücadele kapsamında başlatılan aşılama sürecinde 5 ay geride kaldı, yaklaşık 24 milyon doz aşı yapıldı.

Türkiye Barolar Birliği (TBB), 40 yaş ve üzeri avukatların aşı programına dâhil edildiğini sosyal medya hesabından şu açıklamayla duyurdu:

"Avukatlar, 40 yaş ve üzeri olmak üzere öncelikli aşı programına tanımlanmıştır. Randevular hemen alınabilir. 40 yaş altı, süreç içerisinde tanımlanacaktır."

Açıklamada, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya desteklerinden dolayı teşekkür edildi.

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