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26 Aralık 2016 Pazartesi
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    • Avukatlara şok baskın

    FETÖ/PDY kapsamında Bolu’da şok bir operasyon başladı. 5’i bayan 11 avukatın işyerlerine polis eş zamanlı operasyon başlatarak, arama çalışması başlattı.

    26 Aralık 2016 Pazartesi 11:43
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    Avukatlara şok baskın

    Haber: Kasım ŞAHİN

    Edinilen bilgiye göre Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri haklarında arama kararı bulunan 5’i kadın 11 avukatın işyerlerine sabah erken saatlerde eş zamanlı baskın düzenledi.

    Bir anda ne olduğunu anlayamayan avukatlar büyük şok yaşarken, avukatların ofislerinde arama çalışmalarının sürdüğü ve dijital ekipmanlara el konulduğu öğrenildi. Haklarında arama kararı bulunan avukatların bir çoğunun önemli isimler olduğu da iddia edildi.

     

    Anahtar Kelimeler: FETÖPDY, Kapsamında, Bolu’da, şok, Operasyon

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