Haber: Kasım ŞAHİN

Edinilen bilgiye göre Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri haklarında arama kararı bulunan 5’i kadın 11 avukatın işyerlerine sabah erken saatlerde eş zamanlı baskın düzenledi.

Bir anda ne olduğunu anlayamayan avukatlar büyük şok yaşarken, avukatların ofislerinde arama çalışmalarının sürdüğü ve dijital ekipmanlara el konulduğu öğrenildi. Haklarında arama kararı bulunan avukatların bir çoğunun önemli isimler olduğu da iddia edildi.