HABER: FARUK ÇİDEM

Bolu’da, Karaçayır Mahallesi’nde bulunan Bolu Belediyesi Nikah Salonu’nda FETÖ’nün Aban İzzet Baysal Üniversitesi yapılanmasına yönelik yargılamalar devam ediyor. Alfabetik sıraya göre ifadeleri alınan sanıkların avukatları savunmalarında AİBÜ’de kurulan Araştırma Komisyonu’na dikkat çekerek müvekkillerini savunuyorlar.

Sanıkların ifadeleri sırasında özellikle üniversitede kurulan komisyonun başkanı olan ve sanıklar aleyhine ifadeler veren Yaşar Dağıstan’lının adı çok sık geçiyor. Genellikle sanıkların Dağıstanlı ile aralarında bir olaydan dolayı husumet bulunduğu için yada Dağıstanlı’nın yönlendirmesiyle haklarında başkalarının aleyhlerinde ifade verdiklerini belirten FETÖ sanıklarının hiçbiri üzerlerine atılı suçu kabul etmiyor.

İddianamede sanıkların büyük çoğunluğunun ise aynı tarihte başka bir bankadan kredi çekerek Bank Asya’ya yatırdıkları ve yine aynı tarih aralıklarında paralarını geri çektikleri dikkat çekiyor. Mahkeme başkanının da duruşma sırasında özellikle üstünde durduğu bu konu ile ilgili sanıkların savunmaları da neredeyse aynı. Genellikle araba yada ev almak için başka bir bankadan kredi çektiklerini ve Bank Asya’ya yatırdıklarını belirten sanıkların o tarihlerde ev yada araba almadıkları görülmekte. Genellikle ev alacakları sırada ya evi satan kişinin fiyatı yükselttiği için ev alamadıklarını ya da başka bir borçları için parayı kullandıklarını söyleyen sanıklar örgütün talimatıyla para yatırıp çekmediklerini söylediler.

Sanıkların ifadelerinin ardından savunma yapan avukatları ise, üniversitede kurulan araştırma komisyonuna dikkat çektiler. Müvekkillerinin üniversitede kurulan araştırma komisyonu raporları doğrultusunda ihraç edildiklerini belirten avukatlar, aynı davadan komisyonun kurulmasında önemli rol oynayan AİBÜ rektörü Hayri Coşkun’un da yargılandığını, komisyon raporları ve kararlarının iddianamede yer almasını manidar gördüklerini ifade ettiler.