banner133

banner128

banner101

10 Mayıs 2017 Çarşamba
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Avukatlardan rektör Coşkun’a gönderme

    Bolu’da FETÖ’nün üniversite yapılanmasına yönelik devam eden duruşmalarda AİBÜ’de kurulan araştırma komisyonu raporlarıyla ihraç edilen sanık avukatları, aynı davadan yargılanan eski rektör Hayri Coşkun’un komisyon kurulmasında rol oynamasının manidar olduğunu söylediler.

    10 Mayıs 2017 Çarşamba 16:08
    Bu haber 281 kez okundu
    Avukatlardan rektör Coşkun’a gönderme


    HABER: FARUK ÇİDEM

    Bolu’da, Karaçayır Mahallesi’nde bulunan Bolu Belediyesi Nikah Salonu’nda FETÖ’nün Aban İzzet Baysal Üniversitesi yapılanmasına yönelik yargılamalar devam ediyor. Alfabetik sıraya göre ifadeleri alınan sanıkların avukatları savunmalarında AİBÜ’de kurulan Araştırma Komisyonu’na dikkat çekerek müvekkillerini savunuyorlar.

    Sanıkların ifadeleri sırasında özellikle üniversitede kurulan komisyonun başkanı olan ve sanıklar aleyhine ifadeler veren Yaşar Dağıstan’lının adı çok sık geçiyor. Genellikle sanıkların Dağıstanlı ile aralarında bir olaydan dolayı husumet bulunduğu için yada Dağıstanlı’nın yönlendirmesiyle haklarında başkalarının aleyhlerinde ifade verdiklerini belirten FETÖ sanıklarının hiçbiri üzerlerine atılı suçu kabul etmiyor.

    İddianamede sanıkların büyük çoğunluğunun ise aynı tarihte başka bir bankadan kredi çekerek Bank Asya’ya yatırdıkları ve yine aynı tarih aralıklarında paralarını geri çektikleri dikkat çekiyor. Mahkeme başkanının da duruşma sırasında özellikle üstünde durduğu bu konu ile ilgili sanıkların savunmaları da neredeyse aynı. Genellikle araba yada ev almak için başka bir bankadan kredi çektiklerini ve Bank Asya’ya yatırdıklarını belirten sanıkların o tarihlerde ev yada araba almadıkları görülmekte. Genellikle ev alacakları sırada ya evi satan kişinin fiyatı yükselttiği için ev alamadıklarını ya da başka bir borçları için parayı kullandıklarını söyleyen sanıklar örgütün talimatıyla para yatırıp çekmediklerini söylediler.

    Sanıkların ifadelerinin ardından savunma yapan avukatları ise, üniversitede kurulan araştırma komisyonuna dikkat çektiler. Müvekkillerinin üniversitede kurulan araştırma komisyonu raporları doğrultusunda ihraç edildiklerini belirten avukatlar, aynı davadan komisyonun kurulmasında önemli rol oynayan AİBÜ rektörü Hayri Coşkun’un da yargılandığını, komisyon raporları ve kararlarının iddianamede yer almasını manidar gördüklerini ifade ettiler.

    Anahtar Kelimeler: Bolu’da, FETÖ’nün, üniversite, Yapılanmasına, Yönelik

    YORUM YAZ

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

      Yorumlar
      Toplam 1 yorum mevcut

    • hoca 1 saat önce yorumlandı

      yargılanan bay coşkun'a hakkımı helal etmiyorum. beni ve ailemi hiç yoktan mağdur etti. sorgusuz sualsiz ihraç edilmeme sebep oldu. diliyorum adalet yerini bulsun ve bay coşkun yaptıklarının cezasını en ağır şekilde çeksin. ayrıca benim ve benim gibi olanların hakkı haram zıkkım olsun

      @Cevapla Yorumun Devamı

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • İlhami Candemir İlhami Candemir Kadın hakları
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım 1 HAZİRAN 2011 MASKELİ MUHALEFET LİDERLERİNİN ELİNDE...
  • Mustafa Cop Mustafa Cop CENNET BOLU’DA 28. “ŞÜKRAN GÜNLERİ”…
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR ŞÜKRAN GÜNLERİ
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Milletle Dalga Geçmeyin (ANALİZ)
  • Aydın Hitit Aydın Hitit DENGESİZ
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir Hoca olmak, öğrencinin kendi yolunu bulmasına katkı olmaktır…
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Terkedilmiş Bina ve İnşaatlar
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ 3 Mayıs Türkçüler Günü Dolayısıyla
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel Akıllı durak işi akıllıca bir iş
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu ARAŞTIRIRSAK HER SORUNU ÇÖZERİZ…
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Dünya Basın Özgürlüğü Gününde Polisin ilginç muamelesi
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu Mevlana’nın yolu
  • Suat Tosun Suat Tosun ANIT AĞAÇLAR MAHZUN..!
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Gazetemizin 17’nci Yılı Kutlamasından Notlar
  • RECAYİ ÇAĞLAR RECAYİ ÇAĞLAR HEDEF 2019. GÖRECEKMİYİZ ACABA?
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL SAĞLIK TURİZMİ VE BOLU
  • Erdem ÖZÇELİK Erdem ÖZÇELİK 16 NİSAN 2017 REFERANDUMU SONRASI
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş ÜÇ TANE DÜŞMANIM VAR !
  • Dr. Çiğdem ÖNER Dr. Çiğdem ÖNER BEYAZ ATLI PRENSLER… DÜNYALI ERKEKLER…
  • Nihal Eker Nihal Eker YALNIZ DEĞİLSİN
  • Makinist Makinist 28.128 SAAT
  • ÖMER ERU ÖMER ERU BAHAR GELDİ
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç Özgüven Sahibi Bir Çocuk Yetiştirmek İsteyen Ailelerin Dikkatine!
  • Erol Yıldız Erol Yıldız Demokrasiye inanmak kadar uygulamak önemli
  • Sevcan BİRGÖREN Sevcan BİRGÖREN “Kırmızı & Beyaz 5. İstanbul Sergisi” Beşiktaş Deniz Müzesi’nde
  • Aykut KARAGÜZEL Aykut KARAGÜZEL AİDİYET DUYGUSU - 2
  • Rana Dişa Rana Dişa ÇOCUK OYUNCAĞI
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2017 © boluolay.com

    banner129