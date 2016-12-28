Haber: Kasım ŞAHİN

Pazartesi günü Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla 5’i kadın toplam 11 avukatın ofislerine yapılan eş zamanlı operasyonla gözaltı işlemleri gerçekleştirilmişti. 2 gün boyunca Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde ifade veren 3 avukat Savcılık talimatıyla, FETÖ/PDY kapsamında ilişkilendirilmediği gerekçesiyle emniyetten serbest bırakılırken 8 avukat ise Savcılığa sevk edildi.

Avukatlardan M.Ö., H.A., O.B., Y.G., N.K., S.C., A.Ç. ve Ü.D., çıkartıldıkları mahkeme sonrası adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar.