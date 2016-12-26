Yapılan araştırma da belirlenen ilk üç isim arasında şu avukatlar yer aldı. Hulusi Apaydın, Yüksel Gültekin ve Vildan Beyarslan bulunuyor. Diğer avukatların isimlerini ise az sonra yayınlıyoruz.
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YAZILIM: Haber-Sistemi
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