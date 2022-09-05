Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Açıklandı:

Haber: Uğur Balaban

Türkiye Barolar Birliği tarafından hazırlanan avukatlık asgari ücretin yeni tarifesi açıklandı. Güncellenen tarifeye göre büroda sözlü danışmanlık için ilk bir saat için 1.200 TL, bunu takip eden her saat için 700 TL ücret belirlendi.

Eğer çağrı üzerine sözlü danışmanlığa gidildiyse ilk bir saate kadar olan ücret 2.500 TL, bunu takip eden her saat için ise 1.300 TL'ye çıkarıldı. Uluslararası yargı yerlerinde duruşmasız yapılan işlemler için 33.300 TL ödeme, duruşma görüldüyse 57 bin 600 lira ödeme yapılacak. Avukatlık asgari ücret tarifesi içerisinde sadece davalar ve hukuki işlemler değil, aynı zamanda her türlü dilekçenin ücreti de bulunuyor.

Yeni avukatlık asgari ücret tarifesine göre ihbarname, ihtarname, protesto düzenlemelerinin de içinde bulunduğu her dilekçe için de 1.900 TL alınacak. Kira sözleşmeleri ve buna benzer belgelerin hazırlanması için 2.300 TL, tüzük yönetmelikleri, vasiyetname ve miras senedi gibi belgelerin hazırlanması için de 10 bin TL ücret alınacak.

Yargıtay'a taşınan ilk derece davalarda 17 bin 800 lira, Sayıştay ve Danıştay'ın da içinde bulunduğu temyiz yoluyla görüşülen davalar için ise 800 bin 400 lira ücret alınacak.

Ayrıca yargı yerlerindeki diğer işlemler için yapılan çeşitli hukuki yardımlar karşılığında verilecek ücretlere de belirli bir miktar zam uygulandı. Avukatlık asgari ücret tarifesine ortalama olarak %110 oranında zam yapıldı.

Güncelleme Tarihi: 05 Eylül 2022, 11:07