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07 Nisan 2017 Cuma
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    AK Parti Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun, Akdeniz İçin Birlik ve Parlamenter Asamblesi (AİBPA) Enerji Komitesi Toplantısı'na katıldı.

    07 Nisan 2017 Cuma 13:05
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    Avusturyalı parlamentere referandum daveti

    Haber: BMA

    AK Parti Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun, Akdeniz İçin Birlik ve Parlamenter Asamblesi (AİBPA) Enerji Komitesi Toplantısı'na katılarak, Avrupalı ve Akdeniz'e kıyısı bulunan ülkelerin parlamenterleriyle Ürdün'ün başkenti Amman'da buluştu. Bir günlük toplantının ardından açıklamada bulunan Ercoşkun, şöyle konuştu: "Bir günlük toplantı için gece uçağıyla Amman'a geldik ve sabah uçağıyla döneceğiz. Özellikle mülteci akımının enerji çevre ve su arzı üzerine etkileri noktasında verimli bir toplantı gerçekleşti. Türkiye olarak yaklaşık 3 milyon Suriyeli mülteciye ev sahipliği yapıyoruz. Son dönemde gerek Türkiye'ye, gerekse Avrupa'ya gerçekleşen mülteci akımının ana sebebi özellikle Arap Baharı sonrası yaşanan savaş ortamı. Milyonlarca insan can korkusuyla kaçıyor. Bugün savaş sebebiyle yaşadığımız bu mülteci akımı gelecek 15-20 yıl sonra kıtlıktan veya yeterli su kaynaklarının bulunamamasından kaynaklanabilir. Bu sebeple şimdiden gerekli vizyonu oluşturmamız geleceğimiz açısından hayati öneme sahip. Türkiye-Kıbrıs arası gerçekleşen su nakil hattı dünyada eşi benzeri olmayan bir çalışma. Bu ve buna benzer birçok başarılı çalışma ile Türkiye bölge ülkeleri için önemli bir örnek aynı zamanda."

    AVUSTURYALI PARLAMENTERİ REFERANDUMA DAVET ETTİ

    Toplantıda Avusturyalı meslektaşı ile Avrupa'da son dönemde yaşanan gelişmeler hakkında önemli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirten Ali Ercoşkun, “Avusturyalı parlamenteri 16 Nisan'da yapılacak referandum oylamasına davet ettim. Kendisi de gözlemci statüsü ile bu halk oylamasında Türkiye'de bulunmayı kabul etti. Avusturyalı Parlamenter Stephan Schennah'ı Türkiye'de ağırlayacağız. Bu önemli bir gelişme. Özellikle son dönemde Avrupa'da ülkemiz aleyhine yaşanan gelişmelerden sonra Avrupalı parlamenterlerin Türkiye'deki halk oylamasını gözlemleyerek, doğru bilgileri uluslararası kamuoyuna aktarması ülkemizin konumunu güçlendireceğini düşünüyorum" diye konuştu.

    Anahtar Kelimeler: AK, Parti, Bolu, Milletvekili, Ali

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