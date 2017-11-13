Alınan bilgiye göre, Kıbrıscık ilçesi Belen Deresi'ne balık tutmaya giden bir vatandaşın ayağının kırıldığı ihbarını alan UMKE ve AFAD ekipleri olay yerine hareket etti. Dokumacılar Kanyonu Belen Deresi mevkiinde derenin karşısına geçmeye çalışırken ayağının kayması sonucu ayağı kırılan 53 yaşındaki Mehmet Balaban'a yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucu ulaşan ekipler yaralı şahsı sedye ile kanyon içinden çıkarttı. Yaralı balıkçı olay yerine çağrılan ambulans ile Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.