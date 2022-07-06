Ayak Basmadığımız Toprak, Çalınmadık Kapı Bırakmayacağız

Haber: Ceylan Beykoz

İYİ Parti Bolu İl ve İlçe teşkilatına mensup partililer saha çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Yaz döneminde organize edilen yayla bayramlarında gerçekleştirilen ziyaretlerin yanı sıra, esnaf ve vatandaş ziyaretleriyle vatandaşla buluşan İYİ Parti teşkilatının yaptığı çalışmalar hakkında İYİ Parti İl Başkanı Ahmet Örnekbaş önemli değerlendirmeler yaptı. Örnekbaş ülkenin içinde bulunduğu ekonomik koşullara ve vatandaşın çaresizliğine dikkat çekerken, diğer taraftan parti siyasetinde sürdürdükleri ilkeli duruş ve siyaset yöntemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

ÜLKEMİZ İFLASIN EŞİĞİNE GELMİŞTİR

Örnekbaş yaptığı açıklamalarda şu değerlendirmeleri yaptı:

“Ülkemiz buhranlı bir dönemden geçmektedir. İsraf ekonomisinin yarattığı kara delik giderek büyümeye devam etmektedir. İş bilmezlere teslim edilen ekonomi yönetimi sebebiyle ülkemiz iflasın eşiğine gelmiştir. Uluslar arası ölçekte de görülen ama ülkemizde yanlış yürütülen yönetim anlayışı sebebiyle çok yakıcı şekilde hissedilen ekonomik çıktılar artık vatandaşımızı kımıldayamaz hale getirmiştir. Vatandaşımız artık bırakın market alışverişini yapmayı, kasaptan et almayı, evine giderken alacağı ekmeği düşünür hale gelmiştir. Kendi yarattıkları ekonomik kaosun sonuçlarını hafifletmek için iktidar tarafından yapılan pansuman müdahaleler maalesef vatandaşımızın derdine derman olmamaktadır.

TAN YERİ AĞARMAKTADIR İYİ’LİK GÜNEŞİ DOĞACAKTIR

Bu ülkenin cesur insanları tarafından Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener’in liderliğinde başlatılan İYİ Parti hareketi saha çalışmaları, vatandaş buluşmaları aralıksız olarak devam etmektedir. Kendi siyasi beceriksizliğini sataşma siyaseti üzerinden ilerletmeye çalışan mevcut iktidar ve onun seraskerleri bilmelidirler ki güneş balçıkla sıvanmaz. İYİ’lik hareketine karalamaya çalışarak, laf cambazlığı yaparak zarar veremezler. Vatandaşımız ülkenin içine sürüklendiği bataklığı açık ve net olarak görmektedir. Yaz döneminde teşkilatımızda canla başla görev yapan arkadaşlarımızla birlikte gerçekleştirdiğimiz yayla bayramları ziyaretlerinde, esnaf ziyaretlerinde ve vatandaş ziyaretlerinde vatandaşımız artık feryat etmektedir. İktidar vatandaşın feryadına sağır ve dilsizdir. Saray ahalisi saltanatını ve sefasını sürdürmeye kesintisiz olarak devam etmektedir. Elbette bu umursamaz tavrın vatandaşımız nazarında karşılığı olacaktır. Sarayın saltanatı artık sona erecektir. Bizim bu durumdan artık hiç kuşkumuz yoktur. Bu işin sona ereceğini vatandaşımızın partimize olan teveccühünden net olarak görmekteyiz. Karanlığın sonu gelmektedir. Tan yeri ağarmaktadır, İYİ’lik güneşi doğacaktır.

ÇÜRÜK ELMALAR ELBETTE HÜSRANA UĞRAYACAKTIR

Bizimle yola çıkan yol arkadaşlarımız çok iyi bilmektedirler ki bu yol dikenli yoldur, zor yoldur. Bu yolda sadece kendi menfaatini düşünen, kendisinden başka kimseyi düşünmeyen çürük elmalar elbette hüsrana uğrayacaktır. Bu gerçek böylece bilinmelidir. İYİ Parti siyaset anlayışını yüce Türk milletinin yüksek feraset anlayışından almaktadır. İYİ Parti aziz milletimize layık olacaktır.”