Ayaklarıyla kontrol etti

Haber: Esra Öztürk

İlimizde faaliyet gösteren bir alışveriş merkezinde, 'Babalar Günü' etkinlikleri kapsamında 'Oyun Konsolunda Futbol Turnuvası' düzenlendi. Turnuvaya fiziksel engelli Tarık Acarel de katıldı. Kollarını kullanamayan Acarel, futbol oyununu, kablosuz kumandayı ayaklarıyla yönlendirerek, oynadı. Acarel, cumartesi günü, turnuvanın ilk gününde rakiplerini eleyerek, çeyrek finale yükseldi. Turnuvanın dün oynanan final gününde ise Acarel, yarı finale çıkmayı başardı. Rakipleri elleriyle oynarken, ayaklarıyla kumandayı kullanıp, yarışan Acarel, 120 kişinin katıldığı turnuvayı 4'üncü tamamladı. Tarık Acarel'in performansı takdir topladı.

Güncelleme Tarihi: 17 Haziran 2019, 15:24