Haber: Kasım ŞAHİN

İlimizde bir çok alanda ticaretle uğraşan ve genç yaşında başaralı işlerle imza atan Umut Gülay, İzzet Baysal Caddesi Hayat Eczanesi karşısında Ayaküstü isimli fasfoot işletmesini faaliyete geçirerek özellikle öğrenci, çevre esnafı ve erken saatlerde işyerlerine giden kesime hitap eden işletme de güler yüzlülük, kalite ve cazip fiyatlar ön plana çıkartıldı.

Bolu’nun en büyük ihtiyaçlarından biri olan Ayaküstü’nde Sosisli, ıslak hamburger, patates ekmek, menemen, et döner, köfte, sucuklu-sahanda yumurta, tost çeşitleri. Nar ve portakal suyu, limonata, çay ile çeşit çeşit meşrubatlar hijyenik şartlarda Bolulu vatandaşların hizmetinde.

Genç girişimci Umut Gülay; “Bolulu vatandaşların ihtiyacı yönünde böyle bir işletmeyi açmaya karar verdik ve faaliyete geçirdik. Leziz ve damak tadına hitabın yanında, fiyatlarımız da cazip. Hijyen kurallarından ödün vermeden halkımızın hizmetinde olmanın sevincini yaşıyoruz. İlk günden beri bizleri tercih eden Bolulu vatandaşlarımıza, esnaflarımıza ve öğrencilere teşekkür ederim” diye konuştu.