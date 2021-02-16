Ayasofya, Akşemseddin’i andı

Haber: G. Deniz Bakır

​Her sene Göynük Belediyesi ve Akşemseddin Hz. Vakfı’nca Göynük’te düzenlenen Akşemseddin Hazretleri anma mevlidi, vefatının 562. yıldönümü Ayasofya-i Kebir Camii’nde pandemi kurallarına uygun bir şekilde gerçekleştirildi. İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı, Göynük Belediye Başkanı ve Akşemseddin Hz. Vakfı Başkanı Ahmet Çankaya ve Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan tarafından düzenlenen anma programı Bolu Gündem Tv’nin Facebook sayfasından canlı yayınlandı.

BAİBÜ REKTÖRÜ DE KATILDI

Sosyal mesafe ve maske kuralları dikkate alınarak gerçekleştirilen mevlidde, temizlik görevlilerinin de caminin içini sık sık dezenfekte ettiği görüldü. 86 yıl sonra yeniden ibadete açılan Ayasofya’nın iç güvenliği ve temizliği, Fatih Belediyesi tarafından titizlikle sağlanırken anma törenine katılan Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan’ın da Ayasofya’da gerçekleştirilen programları yakından takip ettiği gözlendi. Turan’ın yanı sıra Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, İstanbul İl Kültür Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz, Göynük Belediye Başkan Yardımcısı Samet Çetinbaş, İstanbul İl Müftü Yardımcısı Esat Yapıcı, Kasımpaşa Cami Emekli Görevlisi Mevlidhan Celal Yılmaz, Süleymaniye Cami Baş İmamı Mevlidhan Ekrem Nalbant ve Süleymaniye Cami Emekli Görevlisi Hafız Mustafa Başkan’ın da katıldığı mevlidde, Bolu’dan ve İstanbul’un çeşitli semtlerinden gelen Göynüklü vatandaşlar ile birlikte Akşemseddin Hazretleri anıldı.