Ayasofya’da restorasyon sonrası ilk mevlit

Haber: Ceylan Beykoz

Bugün Göynük Belediyesi tarafından düzenlenecek olan Fatih Sultan Mehmet’in hocası, İstanbul’un manevi Fatih’i Akşemseddin Hazretleri, vefatının 562. Yıldönümü mevlidi Ayasofya Camiinde yapılacak. Göynük Belediye Başkanlığı ve Akşemseddin Hz. Vakfınca her yıl düzenlenen anma programı bu yıl pandemi kurallarına uygun olarak gerçekleştirilecek. Anma programı İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı, Göynük Belediye Başkanı ve Akşemseddin Hz. Vakfı Başkanı Ahmet Çankaya ve Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan tarafından düzenlenecek.

Yapılacak mevlit için Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi içerisinde kurulu bulunan restorasyon iskelesi kaldırıldı. Restorasyon için kurulan dev iskele sökülünce caminin tüm ihtişamı ortaya çıktı. Ayasofya Camii Namaza gelen cemaatle birlikte eşsiz manzaraya sahne oldu. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi içerisinde restorasyon için kurulan dev iskele sökülünce tüm ihtişamı ortaya çıktı. Üst katından çekilen görüntülerde Ayasofya Camii yeni çehresiyle hayran bıraktı. 86 yıl sonra 24 Temmuz’da yeniden ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi içinde bulunan ve ana kubbenin bir bölümünü kapatan dev iskele geçtiğimiz günlerde kaldırılmıştı. İskelenin kalkmasıyla Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ana bölümü tüm ihtişamı ile ortaya çıktı. Restorasyonunun yapılabilmesi için 2013'ten bu yana kurulu olan dev iskelenin kaldırılmasıyla yeni çehresine kavuşan Ayasofya, cemaati ile birlikte eşsiz manzaraya sahne oluyor.

Öte yandan Göynük Belediyesi tarafından programla ilgili yapılan duyuruda, “İstanbul Valiliği onayı ile İstanbul İl Müftülüğü nezaretinde düzenlenecek İstanbul’un Manevi Fatihi, Sultan Fatih’in Hocası, Hacı Bayram Veli’nin Talebesi Akşemseddin Hazretleri’nin vefatının 562’nci yıldönümü münasebetiyle, İstanbul Büyük Ayasofya-i Kebir Camii Şerifinde 15 Şubat 2021 Pazartesi akşam namazına müteakip düzenlenecek Mevlid-i Şerif ve Anma Günü programına teşrifleriniz bizleri onurlandıracaktır” ifadelerine yer verildi.