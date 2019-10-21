Ayçiçeği hasadı devam ediyor

Haber: Aysun Beykoz

İlimiz Bolu’nun merkezinde ve özellikle Göynük ilçesinde son yıllarda yağlık ayçiçeği ekimi hızla artıyor. Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün öncülüğünde alternatif ürün ekiminin yaygınlaştığı Bolu’da, merkeze bağlı Oğulduruk köyünde yaşayan Servet Gücüyener’in 160 dönüm araziye ektiği yağlık ayçiçeğinin hasadı yapıldı. Gücüyener’in arazisinde yapılan hasatla ilgili Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Köyümüzde 160 dönüm alanda ekilen yağlık ayçiçeğinin veriminin oldukça iyi olduğunu görüyoruz. Ülkemizin yağlık ayçiçeği ekilişinin ihtiyacımızı karşılamadığı düşünüldüğünde, çiftçimiz kendi kazanırken ülke ekonomisine de katkıda bulunuyor. Merkez ilçe ve Göynük ilçemizde ekiliş alanları hızla artmakta olan yağlık ayçiçeğinin ilimizin tamamında ekilişini artırmak için gerekli çalışmalar yapılıyor. Burada öncülük yaparak tarlasına ayçiçeği eken çiftçimiz Servet Gücüyener’e çok teşekkür ediyoruz” denildi.