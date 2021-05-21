Ayda 10-15 bin gelir elde ediyor

Haber: Okay Özcan

İlimizin Kıbrıscıkilçesinde işlemesanatı yapan Muharrem Güneş,yöreye has kalsedon taşlarını, Telkariyle (Telkari, ince gümüş tellerin birleştirilmesinden ibaret olan bir gümüş işleme sanatıdır) birlikte kolye, yüzük, küpe gibi süs eşyalarına dönüştürerek belediyeye gelir sağlıyor.

AYDA 10-10 BİN LİRA GELİR ELDE EDİYOR

Aslen Beypazar'lı olan ve 35 yıldır Telkari işiyle uğraştığını belirten Muharrem Güneş,“Kıbrıscığa 20 kilometre mesafede bulunan Beypazarı'nın Dibekören Köyü'nden olmam, benim Kıbrıscığa gelmemde büyük rol oynadı. Burada kendimi çok mutlu ve huzurlu hissediyor, kalsedon taşını Telkari zanaatıyla kolye, yüzük ve küpe şekline dönüştürerek belediyemize gelir sağlamaya çalışıyoruz. Türkiye'nin her yerinden aldığımız siparişleri yetiştirmek için uğraşırken, tanesini 40-60 liraya sattığımız süs eşyalarından da ayda 10-15 bin lira gelir elde ediyoruz” dedi.