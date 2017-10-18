Haber; Gönül Olutürk

AK Parti İl Gençlik Kolları'nda uzun süre görev yapan daha sonra da 3 dönemdir MKYK'da görev alan Arif Serkan Aydemir'e çok önemli bir görev verildi. Aydemir, Genel Merkez 3'ncü Bölge Başkanı oldu. Böylece Aydemir, arasında Bolu’nun da bulunduğu 18 il ve 192 ilçeden sorumlu hale geldi. Genel Merkez 3'ncü Bölge Başkanı olan Aydemir Düzce, Bolu, Zonguldak, Karabük, Bartın, Kastamonu, Çorum, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Trabzon, Rize illeri ve bu illere ait tüm ilçelerden 1. Derecede sorumlu olacak.