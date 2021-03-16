Aydın “Anadolu kadınları dünyaya açılmaya devam edecek”

Haber: Erdal Tanrıverdi

Mengen İlçesi Mamatlar Köyünde süt hijyeni kursu sertifika töreni ve peynir tadım şenliği düzenlendi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü arasındaki protokol kapsamında yapılan kursta Mamatlar köyünde açılan süt hijyeni kursunun tamamlanmasıyla kursun sertifika töreni ve ardından da kursta yapılan peynirlerin tadım şenliği düzenlendi. Törene Ak Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın, Mengen Kaymakamı Betül Büyükkılıç, Mengen Belediye Başkan Vekili Ferhat Şentürk, Ak Parti Bolu İl Başkanı Suat Güner, İl Genel Meclisi Başkanı Yaşar Yüceer, Mamatlar Köyü Muhtarı Sami Şenel, siyasiler, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.

Milletvekili Arzu Aydın el yapımı ürünlerle ilgili sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Mengen Kaymakamlığı ve İlçe Tarım Müdürlüğü öncülüğünde Aşçılar diyarı Mengen'in Mamatlar Köyü'nde bulunan değerli kadınlarımızın ürettikleri birbirinden leziz peynirleri ve el yapımı ürünleri inceledik. Maşallah, BarekAllah. Anadolu kadınları dünyaya açılmaya devam edecek!” ifadelerine yer verdi.