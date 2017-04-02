Haber: BMA

Referandum çalışmaları kapsamında ziyaretlerini sürdüren AK Parti İl Teşkilatı, Seçim Koordinasyon Merkezi tarafından hazırlanan program kapsamında çalışmalarına Sağlık Mahallesi’nde devam etti. Semt Pazarındaki esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen AK Partiler diğer yandan da kapı kapı dolaşarak, Sağlık Mahallesi sakinlerinden referandumda evet oyu kullanmaları için destek istediler.

Burada AK Parti İl Kadın Kolları Başkanlığının referandum sürecindeki çalışmaları hakkında açıklamalarda bulunan AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Arzu Aydın, "Sürece başladığımız günden buyana bir gün bile ara vermeden sahada çalışıyoruz. Halkımıza neden Evet denmesi gerektiğini anlatıyoruz. Teşkilat mensuplarımız da zaten Anayasa'da değişikliği istenilen 18 madde ve Cumhurbaşkanlığı Sistemi ile ilgili donanımlı ve vatandaşlarımızın bu konuda sorduğu soruları cevaplıyorlar. Sağlık ve Bahçelievler Mahallemiz dışında bütün Bolu'yu kapı kapı dolaştık” dedi.

16 Nisan'da Bolu Halkının evet diyerek ülkesine sahip çıkacağını belirten Aydın, AK Partili kadınlar olarak tek dertlerinin vatan olduğunu söyledi. AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Arzu Aydın ayrıca, "Sahada vatandaşlarımızla yaptığımız sohbetlerden aldığımız izlenim çok olumlu. Gördük ki halkımız da referandumda neden Evet diyeceğini çok iyi biliyor. Özellikle kadınlarımız, bu ülkede istikrarın ve istikbal için ne olması gerektiğinin farkındalar. Çünkü biz evlatları için yaşayan varlıklarız. Annelerin bu bilinçle evlatlarına Türkiye'nin nereden nereye geldiğini anlattıklarını gördüğümüzde son derece mutlu oluyoruz. Biz halis niyetle yola çıktık. Bizim tek derdimiz var, o da vatan. Ondan sonra da evlat diyoruz. Biz evlatlarımız istikrarlı, istikbale güven içinde bakan, ayakları yere basan, geldiği yeri unutmayan bir ülke bırakmak istiyoruz. Bu bilinçle annelerimizin de Bolu'da çok güçlü bir şekilde evet diyeceğine gönülden inanıyorum. 16 Nisan'da inşallah Bolu'da emeklerimizin karşılığını göreceğimize canı gönülden inanıyorum. Bolulular evete ve memleketine sahip çıkacak" şeklinde konuştu.