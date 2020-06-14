Aydın güncel yardım tablosunu açıkladı

Haber: Volkan Yılmaz

Ak Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile korona virüsle mücadele kapsamında hayata geçirilen Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında Bolu’da yapılan güncel yardım tablosunu yayınladı. Aydın, Bolu’da Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında 62 milyon 547 bin 761 TL yardım yapıldığının altını çizerek; “Sosyal Koruma Kalkanı’ verileri 2 katına çıktı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Zehra Zümrüt Selçuk’a teşekkürler” paylaşımında bulundu.

Doğanay teşekkür etti

AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında; “Bolu’da, Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında toplam 62 milyon 567 bin 761 TL destek sağlandı. Başta Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Sn. Zehra Zümrüt Selçuk, Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak, Hükümetimize, Bolu Milletvekillerimiz Sn. Fehmi Küpçü ve Sn. Arzu Aydın’a teşekkürlerimizi sunarız. Rabbim, Devletimize zeval vermesin inşallah” İfadelerini kullandı.