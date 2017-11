Haber: BMA

25 Kasım Kadına Şiddet ve Mücadele Günü dolayısıyla bir basın açıklaması yayınlayan AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Arzu Aydın, Kadına şiddetin insanlığa ihanet olduğunu söyledi. Kadına Şiddetle Mücadele günü gibi bir zamanda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını da eleştiren Aydın, "Ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun anlamsız ve medeniyet anlayışımızdan uzak açıklamalarından dolayı derin üzüntü içerisindeyiz" şeklinde konuştu. Kılıçdıroğlu'nun sözlerinin, tüm kadınları incittiğini belirten AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Arzu Aydın açıklamasında, "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü yaklaşırken bizler insan olmanın sorumlulukları çerçevesinde, şiddetin her türünü ve her kaynağını yok etmeye azmetmiş bireyler olarak; Ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun anlamsız ve medeniyet anlayışımızdan uzak açıklamalarından dolayı derin üzüntü içerisindeyiz. İnsanlığın büyük bir kesiminin çok yönlü şiddete maruz kaldığı bir çağın mensuplarıyız. Yaşamımızın her alanı hak ve adalet mücadelesi içinde geçerken; şiddeti normalleştirmeye yönelik bu çirkin açıklamayı kınıyor, Sayın Kılıçdaroğlu'nu milletimizin engin ferasetine havale ediyoruz.

Şiddet; zaman, mekan ve şahıs ayrımı gözetmeksizin toplumun her kesiminden uzak olmalıdır. Şiddetin hiçbir gerekçesi olamaz. Şiddet bir insan hakları ihlalidir. Şiddetle mücadele, öncelikli olarak şiddeti mazur gösteren kafalara karşı yapılmalıdır. Kadına yönelik şiddet dünyada ve ülkemizde; eğitim, ekonomik durum, yaş ve yaşadığı çevreye bakmaksızın tüm kadınların ve dolaylı olarak toplumun etkilendiği bir durumdur. Şiddetin sevgi ve merhamet diliyle çözüme ulaşacağı bir yol varken ona mazeretler üretmek, toplumu ileri götürmez, yıpratır. Toplumu yıpratan ve yanlış örnek olan açıklamalar, siyasetçi olmanın sorumluluğu ile bağdaşmıyor. Özellikle kamuoyuna yönelik açıklamalarla şiddetin kabul edilebilir olduğunu ifade eden CHP Genel Başkanı'nı kınıyoruz. Kılıçdaroğlu'nun söylediği bu sözler tüm kadınlarımızı incitmiştir. Bir siyasetçi, eş ve baba olarak kendisini sorumluluklarını hatırlamaya ve kadınlardan özür dilemeye davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.