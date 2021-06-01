Aydın, KKTC’de

Haber: Aysun Beykoz

Bolu AK Parti Milletvekili Aydın, Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonu Başkanı Belma Satır başkanlığında, heyet ile birlikte resmi temaslarda bulunmak üzere Yavru vatan Kıbrıs’a gitti. Ziyaretin ilk gününde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş ve Kıbrıs Türklerinin lideri Doktor Fazıl Küçük’ün kabirlerini ziyaret eden Türk heyeti ülkede resmi temaslarda bulunacak. Geniş bir parlamenter heyetiyle birlikte gerçekleştirilen ziyaret iki gün sürecek. Ziyaret süresince her iki ülke arasındaki parlamenterler ve resmi kurumlar arasında eşgüdüm sağlanmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirilecek. Konu hakkında görüşlerini sorduğumuz Bolu milletvekili arzu Aydın; “Komisyon başkanımızın riyasetinde yavru vatan Kuzey Kıbrıs Türk cumhuriyetini ziyaret ediyoruz. Ziyaretin her iki ülkeye de hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bizim en önemli değerlerimizden birisi de Kıbrıs Türk cumhuriyetidir” dedi.