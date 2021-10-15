Aydın komisyon başkanlığına seçildi

Haber: Erdal Tanrıverdi

Komisyon, en yaşlı üye sıfatıyla MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak başkanlığında toplandı. Yapılan oylamada, AK Parti’li Aydın, Komisyon Başkanlığı görevine getirildi.

Aydın, yaptığı açılamada, sosyal kooperatiflerin, kamu veya özel sektörün tek başına çözüm üretemediği ya da çözüm üretmekte yetersiz kaldığı özellikle sağlık, eğitim ve çevre hizmetlerinin sağlanmasında ve dezavantajlı grupların işgücüne katılımlarının desteklenmesi alanlarında faaliyet gösterdiklerini söyledi.

Komisyon olarak sosyal kooperatifçiliğin araştırılması, geliştirilmesi ve farkındalığının artırılmasını temel öncelik olarak ele alacaklarını ifade eden Aydın, “Sosyal kooperatifçilik, aslında kavram olarak eski ama uygulamada yeni olmasına rağmen bu milletin özünde olan yardımlaşma, dayanışma, dezavantajlı grupların iş gücüne katılımı ve bununla beraber gıda israfının önlenmesi, gıda bankacılığı ve sıfır atıkla ilgili pek çok konuyu içinde barındırmaktadır. Komisyonun çalışmalarının bu bağlamlar çerçevesinde hayırlı işlere imza atacağı inancını ifade etmek istiyorum.” diye konuştu.

Daha sonra Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkârlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Ekrem Alper Bozkurt, “Sosyal Kooperatif”in tanımı ve faaliyet alanları hakkında sunum yaptı.