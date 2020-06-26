Aydın, öğrencilere başarılar diledi

Haber: N. Halid Altundal

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın(YKS); birinci oturumu 27 Haziran 2020 Cumartesi günü saat 10.15’te, ikinci oturumu 28 Haziran 2020 Pazar günü saat 10.15’te, üçüncü oturumu ise yine Pazar günü 15.45’te başlayacak.

AK Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın da bir mesaj yayınlayarak YKS’ye girecek öğrencilere başarılar diledi. Milletvekili Arzu Aydın mesajında, “Sevgili gençler, üniversite hayatına hazır mıyız? Hafta sonu gireceğiniz sınavlarda başarılı olacağınızdan en ufak bir kuşkum yok. Sanmıyorum ama olur da iyi geçmezse, dünyanın sonu değil. Biz hep sizin yanınızdayız. Rabbim her birinize zihin açıklığı versin” ifadelerine yer verdi.