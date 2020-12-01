Aydın, “Ormanlarımızı korumalıyız”

Haber: Aysun Beykoz

Bolu Rotary Kulübü, bu ayki mottosunu ‘çevre bilinci’ olarak belirledi. Bolu Rotary Kulübü Başkanı Zehra Aydın doğayı korumanın ve çevremizi temiz tutmanın, insan için bir bilinçten çok zorunluluk olduğunu dile getirdi.

Rotary Kulübü Başkanı Aydın yaptığı açıklamada, “Çevreyi korumak için, en azından bireysel olarak yapılabilecek bir takım önlemler bulunmaktadır. Biz de Bolu Rotary Derneği olarak fiziki projelerimizi Pandemi Süreci nedeniyle hayata geçiremesek de, kamuoyu bilinci yaratmak adına Bölgemiz ‘Her Rotaryen Gençliğe Örnek Olmalıdır Komitesi’nin hazırlamış olduğu afişleri sosyal medya hesaplarımızdan ve görsel basın aracılığı ile paylaşmak istedik” dedi.

“AĞAÇLARA ZARAR VERMEMELİ, ORMANLARIMIZI KORUMALIYIZ”

“Neler yapmalıyız? Ya da yapmamalıyız?” sorularının cevabını veren Aydın açıklamasında ayrıca, “Tüketirken tekrar düşünmeli, gereksiz tüketimden kaçınılmalıyız. Tükettiğimiz ürünleri tercih ederken çevresel etkilerine dikkat etmeliyiz. Tüketeceğimiz ürünlerin seçimini bilinçli şekilde yapmalıyız. Çöpler, çöp poşetinin ağzını sıkıca bağladıktan sonra çöp kutusuna atılmalı. Ağaçlara zarar vermemeli, ormanlarımızı korumalıyız. Hayvanlara zarar vermekten kaçınılmalı ve evcil hayvanların atıkları temizlenmeli. Denizler kirletilmemeli. Enerji tasarrufu yapılmalı. Piknikten sonra ateş söndürülmeli ve asla yerde çöp bırakılmamalı. Kâğıt, teneke, cam, pil gibi geri dönüşümü olan maddeler geri dönüşüm kutularına atılmalı. Su başta olmak üzere her konuda israftan kaçınılmalı. Kozmetik ürünleri özellikle de saç spreyleri ve deodorantlar fazla kullanılmamalı. Çocuklarımıza çevre bilinci önce ailede daha sonra da okullarda verilmeli. Doğaya karşı duyarlılığı yüksek yeni nesiller yetiştirilmeli” ifadelerini kullandı.