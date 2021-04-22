Aydın, sosyal medyadan çağrı yaptı



“Acilen açıklama yapmasını bekliyorum”

Başkan Özcan’ı hakkındaki iddialarla ilgili açıklamaya yapmaya davet eden Aydın, “Birkaç gündür ulusal basında Bolu Belediyesindeki yolsuzlukları bizlerde sizler gibi takip etmekteyiz. CHP’li Bolu Belediye Başkanı konuyla ilgili açıklama yapmaktan özellikle kaçınıyor. Konuşmamakta ısrar etmektedir. Bizleri yakından takip eden vatandaşlarımız bilirler. Başkanın özellikle bizimle ilgili söylemlerinden sonra cevap vermemizin hemen ertesi günü sabahın ilk saatlerinde açıklama yapmayı adet edinmiştir. Ancak gördüğümüz bütün bu uygulamaya rağmen her nedense ulusal basında çıkan bu açıklamalara ve iddialara rağmen belediye başkanı kamuoyunu bilgilendirmemekte ısrar etmektedir. Ayı heykeli dikmek gibi komik konularda dahi anında cevap vermeyi tercih eden Tanju Özcan’ın Bolulu hemşerilerimizin haklarının korunup korunmadığını şeffaf bir şekilde öğrenmeleri için, Bolu halkının bunu hak ettiğini düşündüğümüz için bende acilen bir açıklama yapmasını bekliyorum” diye konuştu.