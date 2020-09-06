Aydın Yeniçağa kongresinde konuştu

AK Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın, Cumartesi günü gerçekleştirilen 7. Olağan Yeniçağa İlçe Kongresine katıldı. Aydın burada yaptığı konuşmada, “AK Partinin faaliyetleri Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Yeniçağa’da yatırım olarak devan edecek” dedi.

Haber: N. Halid Altundal

AK Parti 7. Olağan Yeniçağa İlçe Kongresi Cumartesi günü gerçekleştirildi. Kongreye Bolu Milletvekili Arzu Aydın da katıldı. Milletvekili Arzu Aydın burada yaptığı konuşmada, “Bugün iki kongreyi de bir arada gerçekleştireceğiz. Her iki başkanımızda güven tazeleyerek devam edecek. Yeniçağa’ya yapılanları Belediye Başkanımız anlattı. İnşallah hem belediye başkanımızla hem ilçe başkanımızla hem teşkilatımızla koordineli olarak Fehmi vekilimle beraber -bu arada vekilim de Sakarya’da koordinatör olduğu için görevli, orada kongre gerçekleştiriyor- hep beraber bir teşkilat mantığıyla yola devam edeceğiz” dedi.

“AK DAVANIN ARKASINDA KAPI GİBİ DURAN BÜTÜN HANIMLARI SELAMLIYORUM”

AK Partinin faaliyetlerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde Yeniçağa’da yatırım olarak, birlik olarak ve beraber olarak dönüşmeye devam edeceğini belirten Aydın konuşmasında ayrıca, “Bu minvalde ilçe başkanımıza görevinde başarılar diliyorum. İnşallah Allah nasip eder, hayırlı hizmetler yapmaya devam eder. Ben Kadın Kolları Başkanı olduğumdan beri her Yeniçağa’daki konuşmamda belediye başkanımızın sözü var ‘İngiltere’de saraya prenses olacağına, gel Yeniçağa’ya gelin ol.’ O mantıkla bakarız. Yeniçağa’nın kadınları çok kıymetli demiştik. Ben de Yeniçağa’nın prensesleri diyorum. Hani Cumhurbaşkanımızın ve o AK davanın arkasında kapı gibi duran bütün hanımları, bütün kardeşlerimi saygıyla selamlıyorum. İnşallah onların da kongreleri hayırlara vesile olur diyor, sizleri Allah a emanet ediyorum” ifadelerini kullandı.