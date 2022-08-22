Aydın, yine şov peşinde

Haber: Erdal Tanrıverdi

İşlediği bir suçtan dolayı bir müddettir cezaevinde bulunan Aydın, eski haline yeniden döndü. Sürekli olarak aldığı alkolün etkisiyle kollarını falçata ile kesen veya çatılara çıkarak kendisini aşağıya atmakla tehdit eden Aydın, bir kez daha sahnelere çıktı.

Dün öğleden sonra Tabaklar Mahallesi İbni Sina Caddesi üzerinde faaliyet gösteren ve Yavuz İç Giyim mağazasının bulunduğu apartmanın çatısına çıkan Aydın, kendisini tanımayan vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı.

Kendini aşağıya atmakla tehditte bulunan Aydın için itfaiye apartmanın ön kısmına hava yaştığı açtıktan sonra polis ekipleri de çevre güvenliğini almasının ardından polis, ikna yöntemine girdi.

Bir müddet yapılan iknalar sonra Aydın, teselli ve ikna çabasının ardından çatıdan aşağıya indirilerek, Bahçelievler Polis Merkezine götürüldü. Şahıs hakkında, “intihara teşebbüs ve polise mukavemet” suçlarından işlem gerçekleştirildi.