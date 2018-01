Haber: Semih Baykal

Parti binasında düzenlenen basın toplantısına İyi Kurucularından eski Bakan Aydın Tümen, Zonguldak Kurucu İl Başkanı Ragıp Bayraktar, Düzce İl Başkanı Ercan Katırcıoğlu, Karabük İl Başkanı Dursun Altıparmak, il ve ilçe teşkilatları katıldı. Toplantıda ilk olarak basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler gününü kutlayarak başlayan İl Başkanı Mehmet Aydın; “Öncelikle şu an aramızda bulunan ve bulunmayan gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutluyorum. Bizler İYİ Parti olarak İyi bir Türkiye için yola çıkıyoruz. Takdir edersiniz ki biz Türk milleti olarak, insanlık tarihine iyi insanları hediye etmiş bir milletiz.Hoca Ahmet Yesevi, Mevlana, Hacı Bektaş-ı Veli, Yunus Emre ve niceleri... Onlar iyiliği, iyi insan olmayı öğütleyip yaşamlarını iyiliğe adadılar. İyi insanlar bu toprakları onurlandırdıktan sonra bu topraklardan Büyük Selçuklu devleti ve sonrasında büyük Osmanlı İmparatorluğu gibi dünya tarihine damgasını vuran, çağ açıp çağ kapatan devletler doğdu. Kayı boyu büyüdü gün geldi üç kıtaya hakim oldu. Yüce Türk Milleti gittiği her yere sevgi kültürünü götürdü. Bizlerde atalarımız gibi “Yaratılanı sev Yaradan’dan ötürü’’ inancı ile bu yola çıktık. Beraber yol yürüdüğümüz arkadaşlarımızın hiç birine giydiğin gömleğini çıkar gel demedik. İYİ Parti’ye gönül veren arkadaşlarımızın hiç birini inancıyla, yaşam tarzıyla,dünya görüşüyle değerlendirip ayrımcılık yapmadık. Çünkü biz ülkemizin ortak milli değerlerini gözeten ve merkezde konumlanan bir parti olarak, FETÖ ve PKK dışında,Türk Milletinin her ferdini kucaklayarak ülkemizi dünyada layık olduğu yere taşıyabileceğimiz inancındayız ve bundan sonrada geliştireceğimiz politikalar ile bunu tüm halkımıza göstereceğiz” dedi.

“TÜRKİYE İYİ OLACAK”

Açıklamasının devamında Aydın; “ Bizler bugün Genel Merkezimiz adına ve sizlerin huzurunda, “İYİ insanlar iyi bir Türkiye için bir araya gelecek ve TÜRKİYE İYİ OLACAK” sözünü vermenin gururunu yaşıyoruz. Gençlerimize iş, kadınlarımıza yaşam hakkı ve eşitlik, yaşlılarımıza huzur, güven ve bakım imkanı, çocuklarımıza güvenli bir gelecek ve Milletimize birlik ve beraberlik getirmek için yola çıkıyoruz... Biz İYİ Parti olarak Türk Milletine mutluluk vadediyoruz. Milletimize inanıyor ve güveniyoruz, Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener hanımefendinin de söylediği gibi “Milletimizle bayram sofralarında” buluşacağız. Farklılıklarımızı değil ortak yanlarımızı öne çıkaracağız. Gururla ifade etmeliyim ki biz; Türk Milletinin ülkesi ve devleti ile bölünmez bütünlüğünü korumayı, Kurtuluş Savaşımızın eşsiz kahraman başkomutanı, cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ ün ilkelerini esas almayı Türkiye Cumhuriyeti’ni milletler topluluğunun bağımsız, egemen, şerefli ve itibarlı bir üyesi olarak etkin bir bölgesel güç ve lider ülke yapmayı; böylece bölge ve dünya barışına katkıda bulunmayı amaç edindik” diye konuştu.

“TOPLUMSAL HUZURU ARTIRMAYI HEDEFLEDİK”

Parti hedeflerinde de bahseden Aydın; “ İYİ Partinin kurucuları arasında olmaktan gurur duyan bizler, Türk tarih ve kültürünün süzgecinden geçerek günümüze taşınmış değerler ile bu değerleri temsil eden Ahmet Yesevilerin, Hacı Bektaşi Velilerin, Mevlana ve Yunus Emreler’in anlayış ve felsefesi yolumuzu aydınlattığı inancı ile ifade, inanç, din ve teşebbüs hürriyetini vazgeçilmez ilkeler olarak kabul ederek, laikliği din ve vicdan hürriyetinin teminatı olarak gördük. Milli geliri daha hızlı büyüterek refahı artırmayı, adil paylaşım ile refahın tabana yayılmasını ve toplumsal huzuru artırmayı hedefledik. Milli ve manevi değerlerimizi yaşatmaya, çağdaş gelişmiş ülkelerin ittifakla kabul ettiği evrensel değerlere katkı sağlamaya; ülkemizde bilim, sanat, spor, estetik gibi medeni değerleri geliştirmeye; insan yetiştirme düzenimizi nitelik ve nicelik olarak en ileri ülkelerin seviyesinin üzerine çıkarmaya; siyasetin ahlak zemininde yapılmasına, devletin temeli olan adaletin güçlendirilmesine ve dolayısıyla insanlarımızın daha huzurlu, mutlu ve özgür yaşamasını temin etmeyi hedefledik.”

“LİYAKATA ÖNEM VERDİK”

Son Aydın; “Tüm bu ilke ve hedeflerin ışığında, İYİ Parti kadrolarımızı oluşturduk; hedef insan olduğu için liyakata önem verdik, kurucularımızın insanları seven, toplum tarafından sevilen ve saygı duyulan insanlardan olması konusunda hassasiyet gösterdik” şeklinde ifade etti.

İYİ PARTİ BOLU İL TEŞKİLATI YÖNETİM KURULU

Mehmet Aydın, Sedat Bekar, Kemal Karaca, Gülşen Çuhadar, Fatma Sakarya, Hakkı Kolludemiroğlu, Mehmet Celalettın Tümer, Mehlika Arıkan, Faruk Ulu, İsmail Uzun, Hatice Öz, Sami Taşabat, Emine Kendirci, Burhan Sucu, Yusuf Üçtaş, Ahmet Örnekbaş, Mehmet Nezih Erkan, Hacer Canbaşoğlu

Fatih Dalman, Songül Demir, Mihriban Yerlikaya, Fazıl Şolpan, Ahmet Bedir, Nimet Tabak, Nihat Ateş, Burak Alın, Özkan Ertuğrul, İsmail Demir, Hasan Hakan Alpaslan, Mehmet Eratlı, Dursun Dahil, Ayşe Yıldırım, Cemile Özboyacı, Çetin Yardemir, Önder Aydemir, Hacer Kartallıoğlu, Yakup Balveren, Yusuf Cebe, Ramazan Acar, Emine Özkan, Mehmet Emin Demirel, Kemal Gündüz, Rifat Ümit Demirtaş

İYİ PARTİ BOLU İLİ İLÇE BAŞKANLARI

Ahmet Yılmaz Merkez İlçe Başk., Nimet İnce Mudurnu İlçe Başk., Murat Çakmak Gerede İlçe Başk., Evren Ermiş Mengen İlçe Başk., İsmail Seyidoğlu Göynük İlçe Başk., Sedat Özdemir Dörtdivan İlçe Başk., Enver Erkaygusuz Seben İlçe Başk., Mustafa Hedekçioğlu Yeniçağa İlçe Başk., Yıldırım Gökmen Kıbrıscık İlçe Başk.