Aydın’dan 23 Nisan mesajı

Haber: Ceylan Beykoz

23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınlayan Atatürkçü Düşünce Derneği Bolu Şube Başkanı Raşit Aydın “23 Nisan 1920 de TBMM’nin açılışı ile başlayan Milli Egemenliğimizin 100. Yılını kutlarken, ülkemiz ve dünya oldukça zorlu bir süreçten geçmektedir. Milletimizin ve insanlığın içinde bulunduğu sıkıntılarının sebepleri; insanı ön plana almayan, hak hukuk gibi değerlerin içini boşaltan, doğayı bencilce yok eden hızlı ve acımasız yaşam tarzından kaynaklanmaktadır. Emperyalist sömürücü sistem ve acımasız kapitalizm ve bunların ülkemizdeki uzantıları yaşanan sorunların temel kaynağıdır. Çözüm ulusal egemenliğimize sahip çıkmak; Atatürkçü düşünce çevresinde bir araya gelmektir. Atatürk Devrimleri, Milli Kurtuluş Savaşının amacını teşkil eden “Milli Egemenlik” üzerine inşa edilmiştir. Bugünkü savaşımız da 100 yıl önce olduğu gibi bir bağımsızlık savaşıdır. Milli bayramlarımıza, Atatürk İlke ve İnkılaplarımıza, vatanımıza, milletimize birlik ve beraberlik içinde her zamankinden daha çok sahip çıkmalıyız” dedi.

“TBMM 100 YIL ÖNCEKİ KURULUŞ FELSEFESİNE UYGUN HALE GETİRİLMELİ”

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin işlevini yitirdiğini söyleyen Aydın “Kuruluşunun 100. Yılında bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi işlevini yitirmiş durumundan kurtarılıp, 100 yıl önceki kuruluş felsefesine uygun hale getirilmeli, demokratik parlamenter sistem Milli Egemenliğin temsilinin en geniş haliyle sağlanacağı yapıya kavuşturulmalıdır. Milletvekillerimiz 100 yıl önceki meclis üyelerimiz gibi şevk ve heyecanla, 10 yılda yapılan büyük işlere yakışan şekilde, bugünkü bilgi ve teknoloji ile ülkemiz ve halkımız adına devrimler gerçekleştirmelidirler. Yaşadığımız tüm sıkıntılardan Atatürkçü Düşünce anlayışı doğrultusunda çıkacağımıza inanıyoruz. Atatürk Devrim ve Cumhuriyetin temel niteliklerine sahip çıkmaktan başka kurtuluş yoktur” ifadelerini kullandı.

“HAYATTA EN HAKİKİ MÜRŞİT İLİMDİR, FENDİR”

Bilim insanlarının koronavirüs tehdidine karşı çözüm aradıkları şu günlerde “Hayatta en hakiki mürşit ilimdir, fendir” sözünün önemini tekrar vurgulayan Aydın “Ülkemizde ve bütün dünyada insanları evlerine kapatan bir hastalığa çare aranırken , bilim insanlarına, aşı, ilaç üreten kurumlara, tarım ürünlerine ne kadar ihtiyacımızın olduğunu kavrıyor ve Mustafa Kemal’in “Hayatta en hakiki mürşit ilimdir, fendir” sözünün ne kadar önemli olduğunu bir kez daha idrak ediyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle ADD Bolu şubesi olarak başta ulu önder Gazi Mustafa Kemal ve arkadaşları olmak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisini kuran tüm kahramanlarımızı şükranla anıyor, tüm aziz şehitlerimize rahmet diliyor, milletimizin ve özellikle geleceğimiz çocuklarımızın “23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI’nı kutluyorum” dedi.