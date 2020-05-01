Aydın’dan iki ilçeye müjde

Haber: Volkan Yılmaz

Ak Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile Seben ve Kıbrıscık ilçelerinde 2.Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunun yarından itibaren faaliyete geçeceğini ve 7/24 hizmet vereceğini belirtti. Aydın paylaşımında şu ifadelere yer verdi: “Seben ve Kıbrıscık ilçelerimizde 7/24 görev yapacak 2."112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonları" yarın itibariyle faaliyete geçiyor! Sağlık Bakanımız Sn.Fahrettin Koca'ya, Milletvekili arkadaşım Sn. Fehmi Küpçü'ye,İl Başkanımıza ve İl Sağlık Md. Sn. Muhammed Emin Demirkol 'a teşekkürler.”

Güncelleme Tarihi: 01 Mayıs 2020, 12:24