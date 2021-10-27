Aydın’dan Kılıçdaroğlu’na rest

Haber: Ceylan Beykoz

Bolu AK Parti Milletvekili Arzu Aydın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın arkasında durdu. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kabine toplantısı sonrasında muhalefete yönelik söylediği “Ya bu ülkenin bağımsızlığını, bu ülkenin vakarını, bu devletin büyüklüğünü kabul edeceksiniz ya da nefesiniz tükenene kadar içinde çırpındığınız kibir ve nefret çukurunda debelenmeye devam edeceksiniz" sözlerine sosyal medya hesabından karşılık vermişti.

“SEN ZATEN GELME, SARAYLARINDA TAKIL!”

Kemal Kılıçdaroğlu, “Şahıs, "İçinde çırpındığınız kibir ve nefret çukurunda debelenmeye devam edeceksiniz" demiş. Demiş bunu gerçekten:) Bizim yolumuz civanmert yoludur, gönlünde “kin ve kibir” olan gelmesin. Sen zaten gelme, saraylarında takıl!” dedi.

“MAALESEF SANA DA KATLANMAK ZORUNDA KALIYORUZ İŞTE”

Kılıçdaroğlu’nun bu sözlerine de Bolu AK Parti Milletvekili Arzu Aydın yanıt verdi. Milletvekili Aydın, Kılıçdaroğlu’nun, “Bizim yolumuz civanmert yoludur, gönlünde ‘kin ve kibir’ olan gelmesin” sözünün doğrusu bu değil, “Bizim yolumuz dikenli, ayağını seven gelmesin” budur diyerek, Kılıçdaroğlu’na“Ülkemizi o kadar çok seviyoruz ki maalesef sana da katlanmak zorunda kalıyoruz işte” dedi.

Arzu Aydın yaptığı paylaşımda ise şu ifadelere yer verdi, “Bak o sözün doğrusu: 'Bizim yolumuz dikenli, ayağını seven gelmesin.' Oradaki binlerce dikenden biri de sensin Bay Kemal. Ülkemizi o kadar çok seviyoruz ki maalesef sana da katlanmak zorunda kalıyoruz işte”