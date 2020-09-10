Aydın’dan Özcan’a gönderme

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın “Hisar Tepesi projesini Arzu Aydın Engelliyor” söyleminin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Arzu Aydın Başkan Özcan’a göndermede bulundu.

Aydın’dan Özcan’a gönderme

Haber: C. Kutay Aykan

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan yaptığı açıklamada Bolu AK Parti İl Başkanlığı binasının karşısında bulunan Hisar Tepesi projesini Bolu AK Parti Milletvekili Arzu Aydın’ın engellediğini söyledi. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın açıklamalarının ardından AK Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Tanju Özcan’ın iddialarına göndermede bulunan Aydın paylaşımında “Bol lakırtı, sıfır icraat, çokça ağlama? Bilmediğin işe sakın karışma, El içinde küçük düşer, gidersin. Kimseye hariçten gazel okuma, Beşer değil misin, şaşar gidersin!” ifadelerini kullandı.

Volkan Yılmaz

Volkan Yılmaz

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