Aydın’dan Regaib kandili mesajı

Haber: Aysun Beykoz

Aydın mesajında, “Yüce Allah'ın insanlara rahmetini, bağışlamasını çokça ihsan ettiği, her yıl manevi bir arınma mevsimi olarak bizlere gelen mübarek üç aylara bir kez daha kavuşmanın sevinç, huzur ve mutluluğunu yaşıyoruz. 27 Şubat Perşembe gününü Cuma gününe bağlayan, Recep ayının ilk Cuma gecesinde Allah’ın izniyle Regaib Kandili’ni idrak etmiş olacağız. Mübarek üç aylar ve içerisinde barındırdığı kandiller; milletimizin birlik ve beraberliğini pekiştiren, dostluk, komşuluk, akrabalık ve kardeşlik duygularını artıran, dargınlık ve kırgınlıkların giderildiği özel ve güzel günlerdir. Bu özel günlerde, dualarımızı artırmalı, yaşantımızı gözden geçirmeli, nefis muhasebemizi yapmalıyız. Komşuluk, akrabalık, kardeşlik ve aile bağları gibi toplumumuz için çok önemli olan birliktelik duygularımızın artmasına çabalamalıyız. Bu nedenle, toplumsal huzurun, barışın, birlik ve beraberliğin tesisini sağlayan böyle eşsiz fırsatları en iyi şekilde değerlendirmeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle değerli Bolulu hemşerilerimizin, ülkemizin ve tüm İslam aleminin mübarek Üç Aylarını ve Regaib Kandili’ni tebrik ediyor, Üç Ayların ve Regaib Kandili’nin ilimize, ülkemize ve tüm dünyaya huzur ve mutluluk getirmesini Allah’tan niyaz ediyorum” dedi.