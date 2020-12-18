Aydın’ın danışmanına soruşturma



Haber: C. Kutay Aykan

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, AK Parti Milletvekili Arzu Aydın’ın danışmanı Taha Furkan Sönmezel’in kendisini hedef alan paylaşımlarına dair konuştu. Eylül ayında başlayan tartışmalarda Milletvekili Aydın, danışmanı Sönmezel’in eşinin çalışma yerinin değiştirilmesine tepki göstermiş ve Sönmezel de yaptığı paylaşımlarla Başkan Tanju Özcan’a eleştirilerde bulunmuştu.

EZİYET ETMEM

Başkan Özcan, Aydın’ın danışmanı Sönmezel ve eşine dair yaptığı açıklamada, “Danışmanın eşi belediyemizden istifa etti, ayrıldı. Danışmanı belediyenin memuru.Kendisi milletvekili seçildikten sonra danışmanıyla ilgili görevlendirme istedi. ‘Hay hay’ dedim. Bir ilin Milletvekili belediye personelini danışman olarak istiyorsa ben veririm dedim. Hiç itiraza gerek kalmadan verdim. Ama arkadaşlar belediyeyi başkan olarak ben yönetiyorum. Halka karşı sorumluluğu olan benim. Hangi personelin, nerede çalışması gerektiğine ben karar veririm. Bana kimse bu konuda partizanlık yapıyor diyemez. AK Partili diye kimseye eziyet etmem. Ben AK Partili vatandaşımdan oy aldım” dedi.

SÖNMEZEL’E SORUŞTURMA

Başkan Özcan açıklamasında ayrıca, “Benim kimin nerde verimli çalışacağına karar verme hakkım var. Beğenmeyen de gider. Bir milletvekilinin muhatabı Belediye Başkanıdır, bir belediye başkanının muhatabı Milletvekilidir, İl Başkanıdır. Siz hiç benim çevremden, yakın arkadaşlarımdan Arzu Aydınla ilgili tek bir tweet atan, Facebook’tan paylaşım yapan, hakaret eden, eleştiren birini gördünüz mü? Benim memurum olan, belediyenin memuru olan danışmanı bana her türlü hakareti yapıyor. Yasal işlemleri başlattım zaten. Şu an Mecliste de soruşturma açıldı” ifadelerini kullandı.