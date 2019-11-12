Aydın’ın danışmanından Karsu’ya cevap

Haber: N. Halid Altundal

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Bolu İl Başkanı Kazım Karsu, geçtiğimiz gün yaptığı basın açıklaması ile AK Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın’ın danışmanı Taha Furkan Sönmezel’in CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile Terör örgütü elebaşı Fethullah Gülen’i bir arada karikatürize eden paylaşımları dolayısıyla özür dilemeye davet etti. Milletvekili Arzu Aydın’ın danışmanı Taha Furkan Sönmezel ise yazılı bir açıklama yaparak CHP İl Başkanı Karsu’nun söz konusu iddialarına cevap verdi.

“ELEŞTİRİ HAKKININ SINIRLARINI AŞAN BİR DURUM SÖZ KONUSU DEĞİLDİR”

Sönmezel açıklamasında, “Bahsi geçen iddiada, hangi paylaşımımdan rahatsız olunduğu bahsedilmemesine rağmen, kendi imkanlarımla CHP İl Örgütü’nden şifaen edindiğim bilgilere istinaden bundan yaklaşık 2 yıl önce paylaşılan paylaşımlarımın olduğu sonucuna varmış bulunmaktayım. Sözü edilen paylaşımlar o zaman piyasaya yeni çıkan ve halen daha yayımda olan ‘Yönünü Şaşıran Ok’ kitabından alınan kesitlerden ibarettir. Sözü edilen kitabın ‘hashtag’ olarak tüm kitleler tarafından paylaşıldığı sırada bu başlığa katılmış olmamdır. Yapılan paylaşımda hakaret olarak sayılabilecek, eleştiri hakkının sınırlarını aşan herhangi bir durum söz konusu değildir. Kaldı ki paylaşım yapıldığı süreç içerisinde Danışman sıfatımın olmadığını da ifade etmek istiyorum” dedi.

“CEVAP VERMEMEK NEZAKETSİZLİK OLACAĞINDAN…”

Sönmezel açıklamasının devamında ayrıca, saygı duyduğunu belirttiği Kazım Karsu’nun CHP İl Başkanı olarak bu şekilde bir iddiada bulunmasının şahsını üzdüğünü belirterek, “Yıllarca AK Parti teşkilatlarında çeşitli kademelerde görev alan biri olarak aldığım teşkilat terbiyesi gereği CHP İl Başkanı’nın şahsımı muhatap almasına karşılık cevap vermemek nezaketsizlik olacağından dolayı bu açıklamayı yapmak hasıl olmuştur. Bu iddiasının temel sebebi zannediyorum ki, geçtiğimiz haftalarda CHP Belediye Meclis Üyesi bir hanımefendinin Cumhurbaşkanımıza karşı eleştiri sınırlarını aşan ve toplumun her kesiminde infial uyandıran paylaşımlarına karşılık bir rövanş almak amaçlıdır” ifadelerini kullandı.

Sönmezel açıklamasında son olarak ise şunları belirtti: “İddiada adı geçen AK Parti Bolu Milletvekilimiz Sn. Arzu Aydın ile beraber Bolu’muz için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğimizi bir kez daha ifade ediyor, konunun muhatabı şahsım olduğundan dolayı kendisine yine şahsımın cevap verdiğini kamuoyuna bildiriyor, meseleyi her zaman ki gibi necip milletimizin takdirlerine bırakıyorum.”