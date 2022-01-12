Aydın’ın, Özcan değerlendirmesi

Haber: C. Kutay Aykan

Bolulu vatandaşların son zamanda gündeminden düşmeyen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın cumhurbaşkanı adayı olup olmaması hakkında Bolu AK Parti Milletvekili Arzu Aydın değerlendirmelerde bulundu.Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Millet İttifakının, doğru adayı çıkaramaması durumunda, 100 bin imza toplayarak Cumhurbaşkanı adayı olabileceğini birçok kez dile getirdi.

“HERKES İSTEDİĞİ YERE ADAY OLABİLİR”

Milletvekili Aydın, “Herkes istediği yere aday olabilir. Demokrasi, özgürlük… Bunda bir beis yok. Bizim Bolulu olarak belki olaya bakmamız gerekir. Biliyorsunuz Sayın Tanju Özcan, belediye başkanı olmadan evvel, yine milletin oylarıyla seçilmiş bir milletvekiliydi. Cumhuriyet Halk Partisini sevenler, ona destek veren onu milletvekili olarak Mecliste görmek istedikleri gereğiyle onu milletvekilleri olarak seçmişlerdi” dedi.

“HALKIN DA BİR TEVECCÜHÜ VARDI”

Başkan Özcan’ın belediye başkanlığına yeterli değeri vermediğini belirten Aydın, “Şimdi görüyorsunuz şu an Mecliste 2 AK Partili milletvekili var. Bize başvuran ne belediyeler ne de vatandaş olarak bir parti ayrımı yapmadan çalışmalarımıza devam ediyoruz. Şu partili, bu partili ayrımı, Allah biliyor hiç öyle bir ayrım yapmadık. Çalışma gayretimizi devam ettiriyoruz. Ancak elbette halkın da bir teveccühü vardı, dediler ki ‘Sen milletvekili ol’ o, ‘Yok belediye başkanı olacağım.’ Bir televizyon programında kendisine yine bu soru sorulduğu zaman, aslında çok da dikkate alınması gereken bir şey söyledi. ‘Belediye Başkanlığı ne yani, çöp toplayacağım, kaldırım mı yapacağım?’ Belediye Başkanlığını kendi içerisinde gördüğü yerdir” ifadelerini kullandı.

“HAYALLERDEN KURTULMASI GEREKLİ”

Özcan’ın kendini hayal dünyasında gördüğüne dikkat çeken Aydın, “Halk onu belediye başkanı olarak seçti, ona da bir görev verdi. Belediye başkanlığını bile çöp toplamak ve kaldırım yapmak gibi, bu kadar şerefli bir makamı bu minvalde gören bir insanın Cumhurbaşkanı adayı olmak istemesindeki sebebi biz ancak merak ederiz. Tabi kendi düşüncesindir. Kendisini nerede gördüğünü, hangi hayallerin içerisinde olduğunu biz bilemeyiz. Yalnız ben sürekli aynı şeyi söylüyorum. Artık hayallerden kurtulup, o kendi yarattığı dünyasından sıyrılıp hangi makamda oturuyorsa o makamda, hizmet etmesi gerektiğinin bilincine varması gerekli. Zaman zaten bize neticeyi gösterecektir” şeklinde konuştu.