Aydınlatma direğine çarparak durabildi

Haber: Birol Ertunç

Kaza, saat 21.00 sıralarında D-100 Karayolu Paşaköy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametine seyir halinde olan İbrahim Taner idaresindeki 14 BY 302 plakalı otomobil, önünde ilerleyen Tayfun Türk yönetimindeki 81 BU 023 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle refüje uçan Taner yönetimindeki otomobil aydınlatma direğine çarptı. Kazada yaralanan sürücü İbrahim Taner çevredeki vatandaşların yardımıyla otomobilden çıkarıldı. Otomobilin çarptığı aydınlatma direğinin devrilmemesi olası bir faciayı engelledi. Olay yerine gelen 112 Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Taner, tedavisi için İzzet Baysal Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı. Kısa süreliğine kapatılan kara yolunun Ankara ve İstanbul yönünde ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.